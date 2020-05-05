Cho hai con ngủ chung hàng chục năm, mẹ hối hận khi nghe con trai tuyên bố một câu gây sốc

Thế giới 05/05/2020 15:52

Do nhà chật chột nên hai anh em vẫn ngủ chung suốt 11 năm qua. Cho đến ngày nọ, bé trai tuyên bố với mẹ một câu khiến cô sốc nặng.

Hầu hết các gia đình đều muốn sinh ít nhất 2 con cho vui cửa vui nhà. Các con có thể đùm bọc lẫn nhau và chia sẻ mọi niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học đã chứng minh dù là anh chị em ruột, các bé cũng nên giữ một khoảng cách nhất định, đặc biệt là giữa hai người khác giới. Câu chuyện của gia đình Xiao Feng (sống tại Trung Quốc) đã chứng minh quan điểm trên là hoàn toàn chính xác.

Theo Sohu, Xiao Feng có hai con, một trai một gái rất thông minh và xinh xắn. Đặc biệt là hai đứa trẻ chỉ cách nhau 2 tuổi nên rất thân thiết, gắn bó. Bé trai luôn yêu thương, nhường nhịn em mình khiến vợ chồng Xiao Feng rất tự hào.

Do nhà chật chột nên hai anh em ngủ chung với nhau suốt 11 năm nay. Nhiều người góp ý với người mẹ rằng nên để hai con ngủ riêng vì chúng đã đến tuổi dậy thì. Tuy nhiên Xiao Feng cảm thấy vấn đề này chẳng mấy to tát. Hai con thân thiết và thương nhau từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ.

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Hai anh em ngủ chung suốt 11 năm, dẫn đến hậu quả khó lường - Ảnh minh họa: Sohu

Cho đến một ngày, cậu con trai lớn dõng dạc tuyên bố với mẹ: "Khi lớn lên con sẽ cưới em gái làm vợ". Lúc này, Xiao Feng mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô nhẹ nhàng giải thích: "Hai đứa là anh em ruột, làm sao kết hôn được chứ. Sau này cả con và em đều sẽ lấy một người khác".

Nghe mẹ nói thế, bé trai phụng phịu: "Con không muốn em cưới người khác. Con muốn cưới em để hai anh em có thể sống bên nhau mỗi ngày". 

Những lời nói này của con trai khiến bà mẹ sợ hãi. Cô vội vàng ngăn phòng cho hai con ngủ riêng và bắt đầu giáo dục giới tính cho con.

Câu chuyện gây bão mạng và thu hút hàng ngàn bình luận của dân mạng: "Đến một độ tuổi nhất định thì bố và con gái, mẹ và con trai cũng phải có những khoảng cách cơ bản, chứ đừng nói là anh em ruột"; "Khoảng 3 tuổi là trẻ bắt đầu có nhận thức về giới tính, sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Cha mẹ nên chú ý đế giáo dục con đúng đắn"...

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