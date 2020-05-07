Chơi loanh quanh ở góc nhà, bé trai phát hiện bí mật động trời khiến bố 'méo mặt'

Thế giới 07/05/2020 13:20

Trong lúc chơi ở góc nhà, bé trai đã cạy ổ đĩa trong máy tính ra, nhờ thế mà bí mật động trời của ông bố cũng bại lộ.

Trẻ con vốn tính nghịch ngợm, thích mày mò, khám phá mọi thứ xung quanh. Nhiều cha mẹ đau đầu vì con quá hiếu động, thường xuyên thích tháo cái này, phá cái kia. Tuy nhiên, bà mẹ trong câu chuyện dưới đây lại hoàn toàn khác. Cũng vì sự nghịch ngợm của cậu con trai mà cô đã khám phá ra bí mật "động trời" của chồng. 

Theo Sina, con trai của chị Phượng (sống tại Trung Quốc) rất thông minh và luôn tò mò về mọi thứ xung quanh. Một hôm, bé trai đang chơi ở góc nhà thì bị máy tính của bố thu hút. Nhìn ngó một hồi, cậu bé cạy ổ đĩa của máy tính. Nguyên nhân vì ngày hôm trước bé trai đã thấy bố cạy ổ đĩa ra, bỏ vào thứ gì đó rồi lại lắp lại nên bắt chước. Không ngờ khi cậu bé vừa cạy ổ đĩa ra thì phát hiện bên trong có cả xấp tiền.

Người bố đang ngồi gần đó trông con bỗng tái mặt vì bí mật giấu quỹ đen bấy lâu nay đã bị lộ. Còn mẹ bé thì cười không ngớt vì con trai đã giúp mình có cả xấp tiền.

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Bé trai tò mò cạy ổ đĩa máy tính của bố - Ảnh: Sina
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Cậu bé lôi ra cả xấp tiền - Ảnh: Sina
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Hóa ra bố cậu bé giấu quỹ đen trong máy tính - Ảnh: Sina

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Bí mật bại lộ khiến ông bố 'méo mặt', còn người mẹ thì cười ngất - Ảnh: Sina

Câu chuyện dở khóc dở cười gây bão mạng và thu hút nhiều bình luận hài hước: "Anh chồng cứ bình tĩnh giải thích là không giấu quỹ đen đâu, người ta bán máy tính khuyến mại tiền đấy"; "Tình cha con chắc có bền lâu"; "Thằng nhóc là thám tử của mẹ đấy"; "Không có bí mật nào là mãi mãi"...

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