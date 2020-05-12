Hình ảnh bé trai ôm búp bê đi chơi gây sốt, biết lý do ai nấy đều cười ngặt nghẽo

Thế giới 12/05/2020 15:00

Lúc đầu mọi người đều không hiểu tại sao cậu bé lại chơi búp bê, đến khi biết lý do ai nấy đều vừa thương vừa buồn cười.

Hầu hết những người là con một trong gia đình đều ao ước có thêm em. Dù thỉnh thoảng anh chị em có thể chí chóe, cãi cọ nhau nhưng bù lại sẽ có người để chơi cùng, khi gặp chuyện nhất định sẽ bênh vực, bảo vệ lẫn nhau. Cậu bé người Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây cũng có mong ước tương tự.

Cậu bé năn nỉ mẹ sinh cho mình một em gái. Tuy nhiên người mẹ không muốn có thêm con nên đã cố gắng giải thích cho con trai hiểu. Sau nhiều lần đàm phán thất bại, người mẹ quyết định mua cho con trai một bé búp bê. 

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Hình ảnh bé trai ôm búp bê thu hút sự chú ý của nhiều người - Ảnh: Sina

Từ đó, cậu bé luôn giới thiệu bé búp bê là em gái mình. Dù là đi chơi hay đi ăn, cậu bé đều mang "em gái" đi cùng. Hình ảnh bé trai ôm khư khư con búp bê thu hút sự chú ý của dân mạng. Người khen bà mẹ thông minh, người lại cho rằng không nên "chữa cháy" bằng việc để con trai chơi búp bê.

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Bé trai năn nỉ mẹ sinh thêm em gái - Ảnh: Sina

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Bà mẹ không muốn sinh thêm con nên mua búp bê cho con trai - Ảnh: Sina

"Thấy bà mẹ này thông minh, biết cách ứng biến ghê á chứ"; "Tôi cũng là con một nên rất hiểu cảm giác của cậu bé này"; "Cho thằng bé tập chăm em rồi sinh cũng được"; "Có khi mấy ngày là chán, bỏ 'em' vào một góc luôn"; "Con tôi cũng từng đòi có em, sau khi có em rồi thì hỏi 'trả hàng lại được không', bó tay luôn!"..., dân mạng bình luận.

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