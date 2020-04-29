Vì chuyện tắm cho con mới sinh mà mẹ chồng nàng dâu xảy ra mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai.

Phụ nữ mới sinh con xong rất yếu và cần phải nghỉ ngơi. Lúc này, chồng hoặc ông bà sẽ phụ giúp việc chăm em bé để người mẹ có thời gian phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, người lớn tuổi đôi khi có những cách chăm trẻ mang tính truyền miệng, thiếu cơ sở khoa học. Từ đó đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn giữa hai thế hệ trong gia đình. Mới đây, một bà mẹ trẻ ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã lên mạng than phiền về việc tắm cho con mới sinh. Con trai cô sinh ra có làn da ngăm đen, không được trắng trẻo như các đứa trẻ khác. Bà nội bé thấy vậy thì lo lắng cháu trai sau này lớn lên sẽ không đẹp trai bằng các bạn.

Nghe người ta nói dùng dưa leo tắm cho bé mỗi ngày thì bé sẽ có làn da trắng nõn, mẹ chồng cô quyết định làm theo. Bà liền nói với con dâu nhưng cô không đồng ý vì trẻ nhỏ mới sinh còn non nớt vô cùng, tốt nhất không nên áp dụng các biện pháp không có cơ sở khoa học lên bé. Bà nội dùng dưa leo tắm cho cháu - Ảnh: Sohu Không ngờ bà mẹ chồng vẫn lén con dâu làm theo cách dân gian kia. Hôm đó người mẹ trẻ bận việc nên nhờ bà nội tắm cho cháu. Một lúc sau, cô vào xem thử thì sững sờ với cảnh tượng trước mắt.

Bé trai sơ sinh được bà nội cho nằm trong chậu tắm, trên đầu và khắp người đều trát đầy dưa leo thái sợi. Người bà còn cố ý ngâm cháu lâu trong nước, để dưa leo phát huy tác dụng. Bà mẹ trẻ tá hỏa, vội vã rửa lại người con bằng nước ấm rồi đưa bé ra ngoài mặc quần áo. Cũng vì chuyện này mà mẹ chồng nàng dâu tranh cãi, không ai chịu nhường ai. Những lúc con dâu không có ở nhà, bà mẹ chồng lại lén tắm cho cháu mình bằng dưa leo. Cách làm này được cho là thiếu cơ sở khoa học - Ảnh: Sohu Chỉ đến khi bé trai nổi mẩn đỏ khắp người, người mẹ đưa đi khám và bàng hoàng nghe bác sĩ nói cháu bé bị viêm da. Bác sĩ dặn không được dùng nước lá cây và những cách dân gian truyền miệng tắm cho con vì sẽ gây bít tắc lỗ chân lông dẫn đến nổi mẩn đỏ và viêm da ở trẻ. Lúc ấy, bà nội đứa bé mới ngừng biện pháp làm đẹp da bằng dưa leo cho cháu trai.

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