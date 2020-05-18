Con trai muốn chà lưng giúp nhưng bố hét toáng lên rồi đuổi té tát, biết lý do ai nấy đều cười không nhặt được mồm

Thế giới 18/05/2020 11:15

Cậu bé có ý tốt muốn giúp bố chà lưng nhưng lại bị bố mắng té tát. Người mẹ vào xem chuyện gì xảy ra rồi bật cười khi thấy thứ trên tay con.

Trẻ nhỏ thường rất thích được phụ giúp bố mẹ công việc nhà. Song đôi khi sự nhiệt tình, chăm chỉ ấy của bé lại khiến cha mẹ phải rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh bé trai chà lưng giúp bố khiến cư dân mạng không nhịn được cười. Người mẹ đang ở trong phòng khách thì nghe được tiếng hét thất thanh của chồng từ nhà tắm truyền tới: "Á! Ra ngoài ngay!". Cô vội vàng chạy vào xem thì thấy cậu con trai nhỏ khóc mếu đứng ở cửa nhà tắm.

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Khi bạn có tấm lòng hiếu thảo nhưng bố kiên quyết không nhận - Ảnh: Sina

Hóa ra cậu bé muốn chà lưng giúp bố nhưng lại bị bố lạnh lùng đuổi ra ngoài. Bà mẹ đang định trách chồng thì từ bỏ ngay ý định khi thấy thứ mà cậu con trai cầm trên tay. 

Đó là búi sắt mà cô vẫn thường xuyên dùng để cọ xoong nồi. Có lẽ bé trai nghĩ làm sạch lưng cũng cần dùng thứ này nên lập tức mang vào nhà tắm chà lưng cho bố. Ban đầu, người cha cảm thấy rất ấm áp khi được con quan tâm. Tuy nhiên khi được cậu quý tử cho "vài đường cơ bản" trên lưng thì anh lập tức hét lên, đuổi té tát cậu bé ra khỏi nhà tắm. 

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Và đây là lý do - Ảnh: Sina

Cư dân mạng không khỏi phì cười với hành động hiếu thảo của cậu bé nhưng vô tình lại trở thành màn chơi khăm bố.

"Thấy thương dễ sợ luôn, con có ý tốt mà bố nỡ lòng nào đuổi phũ phàng như thế"; "Này đâu phải chà lưng, lột da thì đúng hơn"; "Cha mẹ nên nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu đồ chà lưng khác với đồ cọ xoong nồi ở chỗ nào. Mắng mỏ con nặng lời sẽ khiến con bị tổn thương, không còn nhiệt tình giúp đỡ cha mẹ nữa"; "Haha thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"...

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