Người vợ có việc ra ngoài nên dặn chồng trông con. Không ngờ khi về nhà, cô ngỡ ngàng vì cảnh tượng có phần sai sai trước mắt.

Trong gia đình mẹ thường chăm con nhiều hơn bố vì phụ nữ được đánh giá là dịu dàng, cẩn thận hơn đàn ông. Tuy nhiên bố trông con cũng mang lại rất nhiều lợi ích như: giúp trẻ thông minh hơn vì bố thường bày trò nhiều hơn mẹ, gia đình gắn kết và hạnh phúc hơn, góp phần định hình phân biệt giới tính cho trẻ.

Mới đây cộng đồng mạng Trung Quốc chuyền tay nhau câu chuyện bố trông con cực hài khiến người xem không thể nhịn cười.

Người mẹ nhờ chồng trông con nhưng lát sau trở về, cô ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mắt. Cậu con trai rất ngoan, không quậy phá gì nên căn phòng vẫn rất gọn gàng. Chỉ có điều trong khi bố đang nằm ngủ ngon lành thì cậu con bé tội nghiệp ngồi ở tấm nệm cạnh đó để... trông bố ngủ. Cảnh tượng hài hước khiến người mẹ vừa bực mình vừa buồn cười.

Ông bố trông con nhưng rồi ngủ trước cả con - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được lượng tương tác cực khủng. "Rồi cuối cùng là ai trông ai đây?"; "Nhìn thằng nhỏ bất lực chưa kìa"; "Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng"; "Trông con kiểu này, trộm vào nhà bưng con đi chắc cũng không biết"; "Haha y chang chồng tui luôn á, nhờ trông con mà kiểu gì cũng ngủ trước con"; "Các mẹ cứ yên tâm giao con cho chồng, từ từ rồi sẽ giỏi lên thôi mà"; "Con chỉ là con nuôi của bố thôi phải không"; "Bố nhặt con về từ bãi rác chứ gì"; "Mẹ ơi ra mà xem bố đối xử với con thế này đây"; "Cố chịu đựng tí về mách mẹ là được"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goc-gia-mon-bat-hanh-gia-mau-bat-luc-dan-chong-trong-con-lat-sau-me-can-loi-vi-thay-con-dang-ngoi-trong-bo-ngu-358819.html