Mẹ và con gái cùng dang tay đòi ôm bố, hành động của ông bố khiến con 'khóc một dòng sông'

Thế giới 19/05/2020 19:34

Đoạn clip hài hước ghi lại phản ứng bất bình của bé gái khi thấy bố ôm mẹ cực tình cảm khiến dân tình cười ngất.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip hài hước bố mẹ trêu chọc con gái khiến người xem cười ngất. Nhiều dân mạng còn đùa rằng đây chính là ví dụ điển hình của câu nói: "Cha mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là ý ngoài".

Hình ảnh trong clip cho thấy người bố đang dang hai tay chờ đón, phía trước là vợ anh và con gái nhỏ vui mừng chạy lại. Cả người mẹ và con gái đều giơ tay và cười tươi rói, sẵn sàng cho một chiếc ôm thật chặt với người bố.

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Ông bố dang tay chờ được ôm - Ảnh: FB

Thế nhưng bố chỉ có một vòng tay và chỉ có thể ôm được một người mà thôi. Ai sẽ là người được ông bố ôm đây? Bé gái thì cười tít mắt, tự tin rằng bố sẽ ôm mình vào lòng.

Ai ngờ cái kết của clip lại thay đổi vào phút chót. Ông bố bất ngờ "phản bội" lại tình cảm thắm thiết vốn có với con gái bây lâu nay bằng việc quay sang ôm chặt vợ. Thậm chí anh còn nhấc bổng vợ lên, quay vài vòng để con gái nhìn thật rõ. Trong khi đó cô bé bị bỏ lại một mình lẻ loi bên cạnh.

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Bé gái tít mắt chờ được bố ôm - Ảnh: FB
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Và đây là cái kết 'đắng lòng' cho cô bé - Ảnh: FB

Đáng nói là cô bé không hề khóc lóc hay ăn vạ, chỉ thể hiện vẻ mặt đầy bất bình khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười.

Đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Em bé đáng yêu quá"; "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"; "Sao bố nỡ lòng nào làm tổn thương con chứ"; "Huhu con chỉ là người thừa trong nhà này thôi sao"; "Từ bây giờ không thèm tin bố nữa"; "Trông con bé thương ghê nhưng xin lỗi tôi không nhịn được cười";...

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Cô bé hết chu môi, dậm chân rồi khoanh chặt tay đầy vẻ bất bình - Ảnh: FB

Câu chuyện trên chỉ là màn trêu đùa của cặp vợ chồng dành cho con gái nhỏ mà thôi, không hề có chuyện cha mẹ bỏ bê con để bé phải tủi thân đâu nhé. Qua đây cũng thấy được sự vui vẻ, hạnh phúc của gia đình nhỏ này.

Gia đình hòa thuận góp phần rất lớn trong sự hình thành tính cách của trẻ. Những cảm xúc buồn giận, hờn ghen, hạnh phúc hay thương cảm của cha mẹ đều ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng trẻ.

Những đứa trẻ sinh trưởng trong gia đình hạnh phúc thường có tính cách nền nã, khoáng đạt, không cộc cằn, thô lỗ. Do mối quan hệ của cha mẹ rất tốt, con cái cũng sẽ có thiện cảm, luôn hướng tới một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, có tình yêu lành mạnh với người khác giới.

Con trai muốn chà lưng giúp nhưng bố hét toáng lên rồi đuổi té tát, biết lý do ai nấy đều cười không nhặt được mồm

Con trai muốn chà lưng giúp nhưng bố hét toáng lên rồi đuổi té tát, biết lý do ai nấy đều cười không nhặt được mồm

Cậu bé có ý tốt muốn giúp bố chà lưng nhưng lại bị bố mắng té tát. Người mẹ vào xem chuyện gì xảy ra rồi bật cười khi thấy thứ trên tay con.

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