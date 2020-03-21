Ngoại tình với bạn trai cũ, người phụ nữ có chồng nghi nhiễm Covid-19 khiến thị trấn 2.500 người bị cách ly

Thế giới 21/03/2020 07:23

Giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, một sự việc dở khóc dở cười đã diễn ra tại Argentina.

Theo Sina, sự việc này bắt đầu từ hơn một tuần trước. Một người phụ nữ đã có gia đình sống tại Cordoba, Argentina kết thúc chuyến du lịch Tây Ban Nha. Sau khi về nhà, cô cảm thấy không khỏe đồng thời xuất hiện nhiều triệu chứng nhiễm Covid-19.

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Selva là một thị trấn nhỏ thuộc quốc gia Nam Mỹ Argentina

Vào đúng thời điểm này, cô giấu chồng gặp lại người yêu cũ nhiều năm không gặp. Khi gặp nhau, cô nói với bạn trai cũ rằng mình vừa mới đi du lịch Tây Ban Nha và đang có những triệu chứng nhiễm nCoV. Vậy nhưng anh ta vẫn nói rằng không quan tâm đến chuyện đó. 

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Dù biết trước người tình có khả năng nhiễm Covid-19 rất cao nhưng người đàn ông sống tại Selva vẫn lén tiếp xúc

Sau khi kết thúc cuộc hẹn hò, người phụ nữ về nhà còn nhân tình của cô trở về thị trấn nhỏ có tên Selva. Sau khi về, người đàn ông này đã mở một bữa tiệc và mời 20 người bạn tới tham dự. Sau khi uống rượu, anh ta khoe mới gặp tình cũ tại Cordoba. Khi anh ta nói về việc tình cũ có thể nhiễm nCoV thì mọi người mới ngã ngửa.

Những người bạn trách móc anh ta tại sao đã biết rõ mọi chuyện còn “bí mật tiếp xúc”. Một vài người ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát. Ngay sau khi nhận được thông báo, cảnh sát địa phương và các nhân viên phòng chống dịch bệnh đã nhanh chóng tiến hành cách ly toàn bộ thị trấn này.

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Chỉ vì chuyện vụng trộm của cặp đôi khiến 2.500 người dân tại Selva bị cách ly

Chiều thứ 7 vừa qua, người đứng đầu thị trấn Selva tuyên bố 2.500 người dân sống tại đây đã bị cách ly để phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, cảnh sát Selva cũng thông báo cho cảnh sát Cordoba để tìm người phụ nữ nói trên. Hiện tại người phụ nữ này và chồng đã bị cách ly chờ xét nghiệm xem có nhiễm Covid-19 hay không.

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Từ khóa:   nhiễm nCoV vợ ngoại tình virus Corona

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