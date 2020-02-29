Muốn níu kéo tình cảm, chàng trai 35 tuổi báo cảnh sát bạn gái nhiễm Covid-19

Một sự việc dở khóc dở cười vừa diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc) khi một chàng trai 35 tuổi báo cảnh sát bạn gái mình nhiễm Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp, mọi cá nhân bị nghi nhiễm bệnh đều được chính phủ Trung Quốc quản lý chặt chẽ. Thế nhưng, chàng trai 35 tuổi họ Lưu người Giang Tây lại lợi dụng điều này để giải quyết mâu thuẫn tình cảm của mình.

Mặc dù tỷ lệ tử vong và số người nhiễm Covid-19 mới tại Trung Quốc giảm đáng kể nhưng hiện vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế dịch bệnh này

Theo Sina, cảnh sát thành phố Quảng Châu cho biết, 3h sáng ngày 27/2 số điện thoại đường dây nóng của sân bay Baiyun nhận được cuộc điện thoại của một chàng trai thông báo có một người phụ nữ nhiễm Covid-19 đến Quảng Châu vào ngày 26/2 và đang ở tại khu Hải Châu. Sắp tới người phụ nữ này sẽ bay đi nơi khác.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát Hải Châu đã tìm được người phụ nữ này tại một khách sạn đồng thời cho cách ly toàn bộ nhân viên khách sạn để tiến hành xét nghiệm nCoV. Sau khi hoàn thành các xét nghiệm, tất cả đều âm tính với nCoV, những người này cũng không có bất kỳ triệu chứng đáng ngờ nào. Lúc này cảnh sát mới hoài nghi động cơ của chàng trai họ Lưu kia.

Vì muốn níu giữ người yêu, chàng trai nghĩ ra cách báo cảnh sát bạn gái bị nhiễm bệnh

Ngay trong đêm đó, cảnh sát đã tìm thấy chàng trai họ Lưu ở cùng khách sạn và tiến hành lấy lời khai. Lưu khai do bạn gái đòi chia tay để về quê nhưng anh không biết làm cách nào níu kéo. Biết bạn gái sẽ đến sân bay Baiyun để về quê nên anh ta đã hoang báo để giữ chân người yêu.

Hành động của Lưu khiến nhiều người vô cùng tức giận. Trong lúc người dân và chính quyền phải đồng lòng để chống dịch Covid-19 thì vì mục đích cá nhân anh ta lại cố tình báo thông tin sai làm lãng phí thời gian và tài nguyên xã hội. Hiện Lưu đã bị bắt giữ.

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