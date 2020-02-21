Trì hoãn hôn lễ để chống dịch, bác sĩ 29 tuổi mãi mãi ra đi vì nhiễm Covid-19

Sống khỏe 21/02/2020 11:50

Dời lại ngày cưới để chống dịch, bác sĩ 29 tuổi đã mãi mãi ra đi vì nhiễm Covid-19, để lại lời hứa còn dang dở với người vợ chưa cưới.

Tối 20/2, Cục sức khỏe y tế khu Giang Hạ, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) thông báo bác sĩ Bành Ngân Hoa đã qua đời lúc 21h50 tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm do nhiễm Covid-19.

Nội dung thông báo này cũng nói rõ sau khi bị nhiễm bệnh, bác sĩ Bành đã được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân số 1 từ ngày 25/1. Do bệnh tình ngày một nặng hơn, ngày 30/1 bệnh viện đã chuyển bác sĩ Bành đến Bệnh viện Kim Ngân Đàm để điều trị. Dù được tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

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Hình cưới của bác sĩ Bành Ngân Hoa và vợ - Ảnh: Sina

Theo Sina, bác sĩ Bành Ngân Hoa dự định kết hôn vào ngày mùng 8 tháng Giêng nhưng do dịch bệnh nCoV bùng phát, anh đã quyết định dời lại ngày cưới để trực chiến nơi tuyến đầu. Thiệp cưới đã được để trong tủ trên bàn làm việc nhưng anh chưa kịp gửi tới bạn bè và đồng nghiệp.

Quyết định của bác sĩ Bành nhận được sự ủng hộ của người vợ chưa cưới. Cả hai thống nhất nếu như dịch bệnh chưa hết vẫn sẽ tiếp tục trì hoãn đám cưới. Ngày 30 Tết, đồng nghiệp khuyên Bành Ngân Hoa về nhà nghỉ ngơi nhưng anh từ chối: “Để các đồng nghiệp có gia đình nghỉ ngơi, em còn trẻ, để em làm”. Sau khi gọi điện nói vài câu với vợ sắp cưới, bác sĩ Bành lại khoác lên người bộ đồ bảo hộ và tiếp tục khám chữa bệnh.

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Trong cuộc chiến với Covid-19, rất nhiều bác sĩ và nhân viên y tế tại Trung Quốc đã bị lây nhiễm - Ảnh: Internet

Tinh thần làm việc và chiến đấu với dịch bệnh đến cùng của bác sĩ Bành khiến nhiều người nể phục. Ra đi khi mới 29 tuổi và để lại người vợ chưa cưới, câu chuyện của bác sĩ Bành Ngân Hoa đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. 

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Trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa thể khống chế, nếu người dân cố tình không chịu phối hợp với nhà chức trách sẽ khiến tình trạng dịch bệnh ngày một nghiêm trọng hơn.

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Từ khóa:   nCoV Vũ Hán Bành Ngân Hoa

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