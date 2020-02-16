4 gia đình nhiễm Covid-19 khi tham gia đám cưới, nhà trai vẫn quyết không cung cấp danh sách khách mời cho cơ quan chức năng

Sống khỏe 16/02/2020 16:54

Trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa thể khống chế, nếu người dân cố tình không chịu phối hợp với nhà chức trách sẽ khiến tình trạng dịch bệnh ngày một nghiêm trọng hơn.

Hai tháng sau khi bị phát hiện và bùng phát tại Vũ Hán, bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra vẫn đang là mối lo ngại lớn nhất cho Trung Quốc và các nước trên thế giới. Trong khi chính phủ các nước đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh tay để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thì ở một vài nơi vẫn còn nhiều cá nhân cố tình giấu giếm tình trạng bệnh tình của mình.

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Nhiều người dân không chịu phối hợp với cơ quan chức năng trong việc kiểm soát tình trạng dịch Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sina,  giữa lúc tình hình dịch bệnh phức tạp, một người dân họ Lưu ở Hứa Xương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vẫn tổ chức đám cưới cho con trai vào ngày 23/1. Đến ngày 5/2, con gái của ông Lưu bị chẩn đoán nhiễm Covid-19. Vậy nhưng ông Lưu không chịu thừa nhận với cơ quan chức năng rằng mình mới trở về từ Vũ Hán. Không những vậy, người này quyết không cung cấp danh sách khách mời đám cưới với chính quyền địa phương.

Sau đó các nhân viên điều tra đã phải theo dõi hành tung của ông Lưu đồng thời kiểm tra lại toàn bộ camera của khu vực tổ chức hôn lễ. Dựa vào biển số xe xuất hiện hiện tại hiện trường, cơ quan chức năng tiến hành liên lạc, theo dõi và cách ly với các đối tượng nghi nhiễm.

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Dù đã có trường hợp dương tính với Covid-19 nhưng nhà trai và nhà gái vẫn không chịu cung cấp tên những người tham gia đám cưới - Ảnh minh họa: Internet

Tính đến ngày 13/2, đã có 6 người trong 4 gia đình tham gia đám cưới này được xác định dương tính với Covid-19. Vậy nhưng gia đình cô dâu và chú rể vẫn nhất quyết không chịu cung cấp danh sách khách mời. Theo Sina, số người tham gia hôn lễ là khoảng 200 người.

Đứng trước tình hình này, ngày 11/2 cơ quan công an Hứa Xương đã lập chuyên án điều tra họ nhà trai và nhà gái. Trước sức ép của dư luận, đến ngày 14/2, người này mới chịu phối hợp với cơ quan chức năng.

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Từ khóa:   virus Corona Vũ Hán nCoV

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