Ba nơi virus Corona dễ dàng ẩn náu trên cơ thể, cần vệ sinh sạch sẽ khi về nhà

Sống khỏe 10/02/2020 07:26

Do cơ chế lây lan vô cùng phức tạp và khó kiểm soát nên virus Corona đang trở thành nỗi khiếp sợ của người dân trên toàn thế giới.

Sau gần 2 tháng được phát hiện, bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Cornona (nCoV) gây ra đã cướp đi sinh mạng của hơn 800 người và khiến gần 40 ngàn người tại Trung Quốc nhiễm bệnh. Sự lây lan chóng mặt mặt của virus này khiến nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề. Các tụ điểm đông người, khu du lịch và khu vui chơi giải trí trở nên vắng khách.

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Bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona đang khiến cả thế giới lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu nên chúng ta cần bảo vệ bản thân bằng cách phòng ngừa căn bệnh này. Mới đây, trang QQ (TQ) cho hay, sau khi đi ra ngoài mua sắm hoặc đi làm, chúng ta nên “khử trùng” những đồ vật và bộ phận cơ thể dưới đây khi về nhà.

Đôi tay 

Vì virus Corona có thể tồn tại ngoài môi trường một thời gian nên khi đi ra ngoài đôi tay của chúng ta sẽ chạm phải một số vật được nhiều người sử dụng chung như: Nút bấm thang máy, tay nắm cửa, tay vịn trên xe bus, xe đẩy trong siêu thị… Chính vì vậy, trước khi đôi tay được “khử trùng”, bạn không nên đưa tay sờ lên mặt và cơ thể. Cần rửa tay đúng cách bằng nước rửa tay chuyên dụng hoặc xà phòng để tiêu diệt mầm bệnh khi về nhà.

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Đôi tay chính là bộ phận cơ thể mà virus Corona thích ẩn náu nhất - Ảnh minh họa: Internet

Quần áo ngoài của bạn

Phải nói rằng virus Corona rất “xảo quyệt”, có thể khiến nhiều người lây nhiễm vì khả năng tồn tại bên ngoài môi trường khá lâu. Dù đeo khẩu trang nhưng mầm bệnh virus Corona cũng rất dễ bám trên quần áo. Do đó, khi về đến nhà chúng ta cần thực hiện hai bước phòng bệnh. Trước khi bước vào nhà, bạn nên xịt một chút cồn để khử trùng trên quần áo (lúc này tuyệt đối không được hút thuốc). Sau khi vào nhà, bạn nên để quần áo này ở xa mọi người và tiến hành khử trùng tiếp.

Đôi giày 

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Sau khi đi ra ngoài, đôi giày cũng là nơi dễ bị nhiễm mầm bệnh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người bị nhiễm virus Corona có thói quen khạc nhổ ra đường mà bạn lại tình cờ đi qua, lúc này đôi giày chính là vật dụng dễ bị virus bám vào nhất. Do đó, khi về đến nhà, trước khi bước vào cửa bạn nên khử trùng đơn giản cho đôi giày. Tiếp theo, bạn nên cởi giày và để vào kệ bên ngoài, không nên mang chúng vào nhà.

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Từ khóa:   phòng ngừa virus Corona nCoV viêm phổi cấp

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