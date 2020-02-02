Sáng kiến của bé gái 8 tuổi giúp phòng tránh lây nhiễm virus Corona nơi công cộng nhận được mưa lời khen từ CĐM

Hành động của bé gái 8 tuổi tại Thành Đô (Trung Quốc) giúp phòng tránh lây nhiễm virus Corona khiến người lớn phải suy nghĩ.

Dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra ngày một lan rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Số người chết và số người nhiễm bệnh ngày một tăng lên trong khi các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian để tìm ra các loại thuốc có thể hạn chế sự phát triển của loại virus này.

Bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đang là nỗi sợ hãi của nhiều quốc gia - Ảnh minh họa: Internet

Đứng trước tình trạng này, cách phòng chống lây nhiễm tích cực nhất chúng ta nên làm bây giờ là đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế đến chỗ đông người, nơi ở phải luôn sạch sẽ và thông thoáng, uống nước nhiều để cổ họng không bị khô…

Sự xuất hiện và lây lan nhanh chóng của virus Corona khiến chính phủ nhiều nước đưa ra những biện pháp cấp thiết để hạn chế dịch bệnh. Bên cạnh đó, người dân cần ý thức được rằng chú ý vệ sinh cá nhân và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng cũng phần nào hạn chế sự lây lan của virus Corona.

Mới đây, trang QQ vừa đăng tải bài viết về hành động đáng khen của một bé gái 8 tuổi giữa tâm bão dịch bệnh. Theo đó, bé gái ở Thành Đô có tên Vu Thanh Ngọc đã đi dán từng hộp giấy ở mỗi thang máy nơi em đang sống cùng lời nhắc nhở viết bằng tay trên tờ giấy A4 với nội dung: “Xin đừng lấy đi, đây là giấy chuyên dụng dùng để bấm thang máy sử dụng một lần”.

Bé gái 8 tuổi ở Thành Đô đã đi từng thang máy trong khu chung cư của mình để dán giấy và nhắn nhủ mọi người nên dùng giấy một lần khi bấm thang máy - Ảnh: Internet

Rất nhiều người đã dành tặng lời khen cho hành động này của bé Vu Thanh Ngọc - Ảnh: Internet

Hành động và ý thức phòng chống dịch bệnh của Thanh Ngọc nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người cho rằng nếu chúng ta có ý thức phòng bệnh giống như cô bé này thì sẽ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh.

7 việc cần làm để tránh xa virus Corona, rửa tay chỉ đứng vị trí thứ 3 Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang là nỗi khiếp sợ của toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự phòng tránh với các biện pháp dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-kien-cua-be-gai-8-tuoi-giup-phong-tranh-lay-nhiem-virus-corona-noi-cong-cong-nhan-duoc-mua-loi-khen-tu-cdm-349930.html