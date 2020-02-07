Bác sĩ cảnh báo sớm về virus corona qua đời: Gia cảnh ít người biết của 'người hùng Vũ Hán'

Sống khỏe 07/02/2020 12:24

Trước khi qua đời, bác sĩ Lý Văn Lượng đã lây nhiễm căn bệnh này cho người vợ đang mang thai. Được biết, anh là trụ cột trong gia đình.

Người dân Trung Quốc và nhiều tổ chức, cá nhân trên thế giới đang rất đau buồn về sự ra đi của bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về đại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

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Bác sĩ Lý Văn Lượng được xem là một trong những người đầu tiên phát hiện về sự tồn tại của virus Corona

Bác sĩ Lý Văn Lượng sinh ngày 12/10/1986 tại Bắc Trấn, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Năm 2004, anh tham gia kỳ thi đại học và học y học lâm sàng tại Đại học Vũ Hán. Sau khi làm việc tại Hạ Môn 3 năm, anh trở lại Vũ Hán và làm việc tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán.

Tháng 12/2019, bác sĩ Lý và nhóm bạn của mình đã lên tiếng cảnh báo về sự xuất hiện của một loại virus giống SARS trên trang cá nhân. Vậy nhưng ngay sau đó bác sĩ Lý đã bị cảnh sát mời lên làm việc và buộc anh ký vào biên bản với nội dung phát tán thông tin sai lệch. Sau này, nhiều người nói rằng nếu như khi ấy công chúng lắng nghe “tin đồn” này của Lý Văn Lượng thì có lẽ tình trạng dịch bệnh do virus Corona gây ra không nghiêm trọng như bây giờ.

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Bức ảnh hiếm hoi của bác sĩ Lý Văn Lượng trên trang cá nhân

Mặc dù nghi ngờ sự tồn tại của virus Corona từ khá sớm nhưng đến ngày 8/1, khi khám bệnh cho một phụ nữ, bác sĩ Lý Văn Lượng lại không mang bất kỳ đồ phòng hộ nào. Tuy nhiên, khi đó bệnh nhân của bác sĩ Lý chưa có bất kỳ biểu hiện nào của việc bị nhiễm bệnh do virus Corona gây ra. Sau đó vài ngày, bác sĩ Lý Văn Lượng bị lây bệnh và được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán.

Vào lúc 3h48’ ngày 7/2/2020, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán xác nhận trên Weibo: “Trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, bác sĩ nhãn khoa của bệnh viện chúng tôi Lý Văn Lượng không may bị nhiễm bệnh. Anh ấy qua đời sau những nỗ lực nhằm cứu sống anh ấy. Anh ra đi vào lúc 2h58’ ngày 7/2/2020. Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của anh”.

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Bác sĩ Lý cũng bị lây nhiễm viêm phổi cấp do virus Corona từ bệnh nhân của mình

Theo Baijahao, bác sĩ Lý Văn Lượng là trụ cột của gia đình. Cách đây không lâu, anh từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng bố mẹ mình cũng đang được điều trị tại bệnh viện. Không chỉ vậy, cộng đồng mạng Trung Quốc còn đăng tải thông tin rằng vợ bác sĩ Lý Văn Lượng đang mang thai đứa con thứ hai và cũng bị lây nhiễm virus Corona từ chồng. 

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WHO ghi nhận công lao của bác sĩ Lý Văn Lượng đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của anh

Trước sự ra đi của bác sĩ Lý Văn Lượng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đồng thời ghi nhận công lao của anh trong việc chống lại đại dịch do virus Corona gây ra. Hiện nay tại Trung Quốc, một số người đang gây quỹ từ thiện để giúp đỡ gia đình bác sĩ Lý vượt qua giai đoạn khó khăn này.

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Từ khóa:   Bác sĩ Lý Văn Lượng virus Corona viêm phổi cấp

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