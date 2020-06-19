Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ

Sao quốc tế 19/06/2020 19:00

Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, Cbiz còn rất nhiều mỹ nhân tự tin khoe vòng eo con kiến dù đã sinh con.

Mới đây, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lọt top 1 hot search Weibo nhờ vòng eo con kiến. Tuy nhiên, showbiz Hoa ngữ còn rất nhiều mỹ nhân sở hữu vòng hai ấn tượng.

Triệu Lệ Dĩnh

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Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tự tin khoe vòng eo con kiến của mình tại một sự kiện

Tham gia một sự kiện gần đây tại Thượng Hải, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã khiến mọi người phải trầm trồ ngợi khen khi tự tin khoe vòng eo nhỏ xíu. Chẳng ai có thể tin nổi nữ diễn viên họ Triệu có thể lấy lại vóc dáng nhanh chóng như vậy sau khi sinh con.

Angela Baby

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Dù đã sinh con nhưng vòng hai của Angela Baby vẫn nhỏ xíu

Dù đã sinh con nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn được đánh giá là một trong những ngôi sao sở hữu vóc dáng mảnh mai nhất Cbiz. Angela Baby thường tự tin mặc những bộ trang phục khoe vòng hai thon gọn của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dương Mịch

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Dương Mịch vẫn luôn là nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ vì vóc dáng thon gọn

Giống Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch cũng đã làm mẹ. Thế nhưng sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, nữ diễn viên họ Dương ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Đặc biệt, để giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ, Dương Mịch rất khắt khe trong việc ăn uống cũng như tập luyện. Cô từng khiến fan hâm mộ đổ gục trước vòng eo không chút mỡ thừa.

Địch Lệ Nhiệt Ba

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Nhan sắc và vóc dáng của Địch Lệ Nhiệt Ba chẳng bao giờ khiến fan hâm mộ thất vọng

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những diễn viên được đánh giá rất cao về nhan sắc cũng như vóc dáng. Ngoài nhan sắc vạn người mê, vòng eo của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn được fan hâm mộ chấm điểm cao.

Viên San San

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Viên San San khiến nhiều người phải ganh tị vì vòng eo con kiến của mình

Nói đến những mỹ nhân sở hữu vòng eo đáng ngưỡng mộ của Cbiz thì không thể không nhắc đến Viên San San. Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên họ Viên thường khoe vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh". Cô là một trong những mỹ nhân sở hữu vòng hai thon gọn nhất showbiz Hoa ngữ.

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục ‘thiêu đốt’ mọi ánh nhìn khi khoe vòng eo con kiến

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục ‘thiêu đốt’ mọi ánh nhìn khi khoe vòng eo con kiến

Trong một sự kiện của nhãn hàng diễn ra ngày hôm nay, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã khoe trọn vòng eo con kiến khiến dân tình "bấn loạn".

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch Angela Baby

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