6 vai diễn cổ trang được yêu mến nhất của nữ diễn viên Dương Mịch

Nữ diễn viên Dương Mịch là nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Hiện tại cô là một trong những diễn viên được yêu mến nhất Cbiz. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Dương Mịch đã để lại nhiều vai diễn ấn tượng, đặc biệt là phim cổ trang.

Chưa tròn 20 tuổi, Dương Mịch đã vượt qua nhiều đàn chị nổi tiếng để có được vai diễn Vương Chiêu Quân. Đây cũng là vai diễn cổ trang đáng chú ý đầu tiên của nữ diễn viên họ Dương. Với nhan sắc trong trẻo và tài năng diễn xuất thiên bẩm, Dương Mịch đã thổi hồn cho nhân vật của mình.

Vai diễn Đường Tuyết Kiến giúp sự nghiệp của cô có bước đột phá mới

Năm 2009, sự nghiệp của Dương Mịch có bước phát triển đột phá khi bộ phim “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3” được phát sóng. Bộ phim này cũng giúp tên tuổi của Lưu Thi Thi, Đường Yên được nhiều người biết đến. Đường Tuyết Kiến là một trong những vai diễn cổ trang được nhiều người yêu mến nhất trong sự nghiệp của Dương Mịch.

Lạc Tình Xuyên

Dương Mịch gây chú ý với vai diễn xuyên không Lạc Tình Xuyên trong 'Cung Tỏa Tâm Ngọc'

Sau thành công của “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”, Dương Mịch lại tiếp tục gây tiếng vang với vai diễn Lạc Tình Xuyên trong bộ phim “Cung Tỏa Tâm Ngọc”. Đây được xem là một trong những vai diễn để đời của nữ diễn viên Dương Mịch.

Phong Tình Tuyết

Năm 2014 Dương Mịch và đoàn phim 'Cổ Kiếm Kỳ Đàm' đã mang đến một bộ phim ấn tượng cho khán giả

Năm 2014 bộ phim cổ trang bom tấn của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ “Cổ Kiếm Kỳ Đàm” được phát sóng. Bộ phim này một lần nữa khẳng định khả năng nhạy bén trong việc chọn kịch bản của nữ diễn viên Dương Mịch. Vai diễn Phong Tình Tuyết của Dương Mịch cũng là một trong những vai diễn cổ trang ấn tượng nhất của cô.

Bạch Thiển

Khó ai có thể vượt qua Dương Mịch để vào vai Bạch Thiển

Thành công ngoài mong đợi của bộ phim “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” giúp Dương Mịch giữ vững được danh hiệu “nữ hoàng rating” vốn có của mình. Vai diễn Bạch Thiển cũng là một trong những vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Mịch.

Mạnh Phù Dao

Dương Mịch tiếp tục ghi dấu ấn trong bộ phim 'Phù Dao Hoàng Hậu'

Vai diễn Mạnh Phù Dao trong bộ phim truyền hình “Phù Dao Hoàng Hậu” cũng được đánh giá là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của Dương Mịch.