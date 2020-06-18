Làng giải trí Hoa ngữ bất ngờ trước thông tin ‘vua hài’ Châu Tinh Trì phải thế chấp biệt thự ngàn tỷ vì khó khăn tài chính.

Châu Tinh Trì vẫn luôn là nhân vật được cho là giàu có nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Các bộ phim cũng như những dự án do “vua hài” tham gia đều rất thu hút khán giả, mang về cho ông không ít danh tiếng và tiền bạc. Tuy giàu có nhưng Châu Tinh Trì vẫn sống rất tiết kiệm, không vợ con nên truyền thông Hoa ngữ thường đặt câu hỏi khối tài sản khổng lồ của ông sau này sẽ để lại cho ai? Châu Tinh Trì nổi tiếng với các vai diễn hài. Ông được mệnh danh là 'Vua hài Hong Kong' Vậy nhưng, ngày 17/6 Cbiz bất ngờ trước thông tin Châu Tinh Trì đã đem căn biệt thự có giá trị 1 tỷ tệ (tương đương khoảng 3.400 tỷ đồng) thế chấp cho một ngân hàng. Nguyên nhân khiến Châu Tinh Trì đưa ra quyết định này được cho là do một bản hợp đồng “cá cược”.

Theo đó, năm 2017 khi bán cổ phần của công ty Premium Data Associates Limited (gọi tắt là PDAL) cho một công của Trung Quốc, ông đã liều lĩnh ký một hợp đồng tựa như đánh bạc. Nam tài tử nổi tiếng họ Châu đảm bảo rằng từ năm 2016 đến 2019, công ty chắc chắn sẽ mang về lợi nhuận 140 triệu đô. Nếu không đạt được mục tiêu đề ra, Châu Tinh Trì sẽ phải bồi thường. Vì một hợp đồng cá cược mà Châu Tinh Trì phải thế chấp biệt thự ngàn tỷ Thời gian đầu mọi chuyện có vẻ thuận lợi với “vua hài” khi “Mỹ Nhân Ngư” hay “Tây Du Phục Yêu Thiên” đều mang về doanh thu khổng lồ. Vậy nhưng thời gian gần đây do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, các tác phẩm của Châu Tinh Trì bị hoãn chiếu nên lợi nhuận không như mong đợi. Ông đành phải thế chấp căn biệt thự đắt tiền của mình để giải quyết khó khăn tài chính.

Không chỉ vậy, người tình cũ của Châu Tinh Trì là Vu Văn Phượng cũng đòi tiền "vua hài" Hong Kong. Vu Văn Phượng từng làm tài chính cho Châu Tinh Trì 13 năm. Hai người từng vướng tin đồn hẹn hò, đến năm 2010 cặp đôi chia tay. Từ năm 2012 đến 2017, Vu Văn Phượng nhiều lần gửi đơn kiện Châu Tinh Trì đòi tiền. Châu Tinh Trì và Vu Văn Phượng từng có thời gian hẹn hò Lý do mà Vu Văn Phượng đưa ra là khi còn hợp tác, Châu Tinh Trì từng hứa miệng rằng ngoài lương sẽ chia 10% hoa hồng cho cô. Số tiền này được tình cũ của Châu Tinh Trì tính ra là 80 triệu đô la Hong Kong. Tuy nhiên nam tài tử họ Châu mới trả cho Vu Văn Phượng 10 triệu đô Hong Kong. Vụ kiện này dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 11 năm nay. Hiện nay ngoài khó khăn tài chính, Châu Tinh Trì còn phải đối mặt với vụ kiện của tình cũ Vu Văn Phượng Nổi tiếng và giàu có nên chuyện đời tư của Châu Tinh Trì vẫn luôn là đề tài được truyền thông Hoa ngữ rất thích khai thác. Ngoài các vai diễn, cuộc đời Châu Tinh Trì thường gắn liền với những vụ kiện hoặc bị người khác tố keo kiệt.

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