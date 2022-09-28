Ngày 24/9, Ifeng đưa tin cuộc hôn nhân của Huỳnh Thánh Y và doanh nhân, nhà sản xuất Dương Tử hiện gây bàn tán. Cả hai vướng nghi vấn trục trặc sau khi chia sẻ dòng trạng thái nhiều tâm trạng trên trang cá nhân.

Theo Sohu đưa tin, mới đây, Huỳnh Thánh Y đã chia sẻ một đoạn video về một điệu nhảy trên nền tảng xã hội của mình. Đây là động thái của cô giữa "tâm bão" tin đồn liên quan tới hôn nhân tan vỡ của nữ diễn viên với chồng doanh nhân. Huỳnh Thánh Y mở chế độ kinh doanh trở lại sau 2 ngày "im hơi lặng tiếng" còn chồng của cô là doanh nhân Dương Tử đã livestream bán hàng online như chưa có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như cả hai không hề bị ảnh hưởng bởi tin đồn thất thiệt.

Sau đó, Dương Tử - chồng Huỳnh Thánh Y - cũng chia sẻ lại bài viết của vợ. Họ đăng ảnh đơn, thay vì ảnh cặp như trước đây. Điều này làm dấy lên nghi vấn hôn nhân của người đẹp phim Tuyệt đỉnh Kung Fu không còn hạnh phúc.

Cụ thể, Huỳnh Thánh Y viết: "Thời gian trôi qua cùng thanh xuân, Nguyệt lão se duyên cho nhau. Nếu tiếc nuối hãy nhớ đến bài ca hạnh phúc của thời quá khứ, kiếp người muôn màu muôn vẻ. Nghìn xưa anh hùng xuất thân từ thiếu niên. Lễ Tình nhân vui vẻ, chúc mừng một khởi đầu mới, một hành trình mới".

Theo QQ, Huỳnh Thánh Y và chồng còn nhiều ràng buộc trong kinh doanh. Gần đây, họ vẫn cùng nhau livestream bán hàng trên mạng xã hội. Vì vậy, thông tin Huỳnh Thánh Y và ông xã rạn nứt tình cảm nhận được sự quan tâm của khán giả. Hiện tại, nữ diễn viên chưa đưa ra bình luận về tin hôn nhân rạn nứt.

Vợ chồng Huỳnh Thánh Y - Dương Tử. Ảnh: Internet

Nhắc đến Huỳnh Thánh Y nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nàng "Tinh nữ lang" có vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo như sương mai trong bộ phim Tuyệt định Kungfu.

Được Châu Tinh Trì o bế, nâng đỡ, Huỳnh Thành Y từng được kỳ vọng sẽ trở thành mỹ nhân hàng đầu trên màn ảnh rộng. Thế nhưng những quyết định sai lầm trong quá khứ đã khiến cô đánh mất rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp.

Sau khi chuyện Huỳnh Thánh Y qua lại với Dương Tử - nhà sản xuất kiêm đại gia truyền thông, đã có vợ con bị phanh phui, người đẹp trở thành cái gai trong mắt công chúng.

Nhiều người cho rằng Huỳnh Thánh Y chính là nguyên nhân khiến Dương Tử ly hôn vợ cũ và kết hôn với cô vào năm 2007. Làn sóng tẩy chay của công chúng khiến nữ diễn viên phải rút khỏi ngành giải trí. Đến năm 2020, cô mới quay lại showbiz.

Huỳnh Thánh Y được biết đến là mỹ nhân có vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo, một thời được Châu Tinh Trì o bế. Ảnh: Internet

Theo Tân Hoa Xã, Huỳnh Thánh Y nắm giữ khối tài sản lên đến 140 triệu USD (hơn 3,2 nghìn tỷ đồng) cùng nhiều bất động sản là nhà cao tầng và biệt thự. Trong một chương trình truyền hình thực tế, người đẹp Tuyệt Đỉnh Kungfu từng tiết lộ tòa biệt thự rộng thênh thang như lâu đài của mình.

Cơ ngơi của vợ chồng Huỳnh Thánh Y hoành tráng đến mức chiếc bàn ăn cơm có thể sánh ngang với bàn ăn dùng trong đại tiệc hoàng gia thời Mãn - Hán, ngoài ra vườn hoa, khu đặt mô hình, sân trượt tuyết, khu vui chơi trong nhà, bảo tàng... đều có thể tìm thấy trong nhà cô.

Dương Tử được biết đến với cương vị diễn viên, sau đó anh lên làm quản lý truyền thông cho Huỳnh Thánh Y. Năm 2017, cậu con trai út của họ chào đời, gia đình 3 người trở thành gia đình 4 người hạnh phúc. Tháng 8/2017, Huỳnh Thánh Y đăng ảnh gia đình 4 người để kỷ niệm 10 năm ngày kết hôn với Dương Tử. Hiện tại, cả hai đã bên nhau hơn 10 năm. Trước thông tin cặp đôi ly hôn, nhiều người hâm mộ hy vọng đây là tin đồn sai sự thật.