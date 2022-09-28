Vương Băng Nghiên 'hồi sinh' sau scandal trốn thuế, ngày lên sóng 'Mùa hoa rơi gặp lại chàng' không xa?

Sao quốc tế 28/09/2022 10:44

Sau khi bị phanh phui vì trốn thuế, Viên Băng Nghiên gần như đã biến mất. Hiện nay nữ diễn viên có tín hiệu trở lại khi bộ phim “Mùa hoa rơi gặp lại chàng” do cô đóng chính đang rục rịch quảng bá.

Sina đưa tin bộ phim truyền hình cổ trang Mùa hoa rơi gặp lại chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính bắt đầu kêu gọi các nhà đầu tư mua quảng cáo trong phim. Trước đó, nữ chính gặp bê bối trốn thuế khiến dự án có nguy cơ bị hoãn chiếu vô thời hạn.

Theo Sina, hiện tại, đoàn phim đã thay đổi vị trí giới thiệu và vai trò của dàn diễn viên để tiến hành quảng bá.

Vương Băng Nghiên 'hồi sinh' sau scandal trốn thuế, ngày lên sóng 'Mùa hoa rơi gặp lại chàng' không xa? - Ảnh 1
Tạo hình của Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa trong “Mùa hoa rơi gặp lại chàng”. Ảnh: Internet

Tin tức bộ phim được lên sóng khiến người hâm mộ của Viên Băng Nghiên vui mừng. Đây là tín hiệu cho thấy nữ diễn viên không bị cấm sóng hoàn toàn sau bê bối trốn thuế.

Đối với thông tin trốn thuế, Viên Băng Nghiên từ đầu luôn im lặng. Cộng đồng mạng cho rằng điều này chứng tỏ cô nàng đã thừa nhận vi phạm. Tuy nhiên, các trang mạng xã hội cá nhân của nữ diễn viên vẫn chưa bị “khai tử”, Viên Băng Nghiên vẫn chưa bị phong sát, chứng tỏ sự việc có thể đã được giải quyết.

Vương Băng Nghiên 'hồi sinh' sau scandal trốn thuế, ngày lên sóng 'Mùa hoa rơi gặp lại chàng' không xa? - Ảnh 2

Ngày 4/7 vừa qua, các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đồng loạt đưa tin Cục thuế Trùng Khánh thông báo xử phạt công ty của Viên Băng Nghiên số tiền 980.000 nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) vì trốn thuế. 

Công ty truyền thông văn hoá Lệ Nghiên do Viên Băng Nghiên làm đại diện trốn thuế đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng không chỉ vì mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà còn ở việc Viên Băng Nghiên chưa bị cấm sóng như Đặng Luân hay Phạm Băng Băng vì hành vi trốn thuế.

Sau khi việc trốn thuế bị phanh phui, Viên Băng Nghiên không đứng ra xin lỗi trực tiếp mà chỉ thông báo qua văn phòng đại diện. Cô nhanh chóng rút khỏi công ty trước đó nên chỉ bị truy cứu là người có liên quan thay vì là người đại diện pháp luật của công ty. Động thái "lách luật" này của Viên Băng Nghiên bị cộng đồng mạng chỉ trích vì muốn chối bỏ trách nhiệm.

Thời gian qua, Viên Băng Nghiên ở ẩn để làm dịu sự phẫn nộ của công chúng. Nữ diễn viên cũng bị thay vai trong phim Hồ yêu tiểu hồng nương. Đây là khoảng thời gian nữ nghệ sĩ ăn năn, hối cải về hành vi của mình. Sau đó, Viên Băng Nghiên sẽ thử phản ứng của dư luận và dần hoạt động trở lại.

Vương Băng Nghiên 'hồi sinh' sau scandal trốn thuế, ngày lên sóng 'Mùa hoa rơi gặp lại chàng' không xa? - Ảnh 3

Viên Băng Nghiên là nữ diễn viên Hoa ngữ xuất thân từ 1 gia đình công chức. Cô đã từng theo học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải và là bạn học cùng khoa với Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngay từ khi còn rất nhỏ, người đẹp đã theo học đàn Tam Thập Lục và học múa. Với sự nỗ lực và cố gắng của mình, cô đã được nhận vào Đoàn Nghệ thuật Đông Phương Thượng Hải. Sau đó, người đẹp đã được tham gia nhiều chuyến lưu diễn ở Úc, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật, Singapore, và nhiều nước khác. Tuy nhiên, cô không mấy thành công khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Mãi cho đến bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, tên tuổi của Viên Băng Nghiên mới thật sự tỏa sáng. Nhờ Lưu Ly Mỹ Nhân Sát mà Viên Băng Nghiên đã "lọt vào mắt xanh" của đạo diễn nhiều bộ phim nổi tiếng khác và ký được nhiều hợp đồng quảng cáo với thù lao khủng. Đáng tiếc, nữ diễn viên vướng bê bối trốn thuế khiến sự nghiệp của cô chững lại.

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