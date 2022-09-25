Hôn nhân của Huỳnh Thánh Y trên bờ vực đổ vỡ

Sao quốc tế 25/09/2022 11:06

Những động thái gần đây của Huỳnh Thánh Y và ông xã doanh nhân Dương Tử khiến công chúng tin rằng hôn nhân của cặp đôi có dấu hiệu rạn nứt.

Trang Ifeng đưa tin, Huỳnh Thánh Y và Dương Tử vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân khi cặp đôi chia sẻ nhiều dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân của mình.

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Huỳnh Thánh Y và ông xã được cho là đang gặp vấn đề trong hôn nhân - Ảnh: Internet

"Thời gian trôi qua cùng thanh xuân, Nguyệt lão se duyên cho nhau. Nếu tiếc nuối hãy nhớ đến bài ca hạnh phúc của thời quá khứ, kiếp người muôn màu muôn vẻ. Nghìn xưa anh hùng xuất thân từ thiếu niên. Lễ Tình nhân vui vẻ, chúc mừng một khởi đầu mới, một hành trình mới." - Huỳnh Thánh Y viết.

Sau đó, ông xã của Huỳnh Thánh Y - doanh nhân Dương Tử cũng chia sẻ lại bài viết này. Thay vì để ảnh đôi như lúc trước, hiện tại cả hai chỉ đăng ảnh đơn của mình. Điều này lần nữa làm dấy lên nghi vấn hôn nhân của người đẹp Tuyệt Đỉnh Kung Fu đã rạn nứt ít nhiều.

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Theo QQ, hiện tại Huỳnh Thánh Y và Dương Tử vẫn còn nhiều ràng buộc trong kinh doanh, cách đây ít lâu cặp đôi còn cùng nhau livestream bán hàng trên mạng xã hội. Vì vậy, tuy tin đồn rạn nứt tình cảm dày đặc nhưng cả hai vẫn chưa phản hồi gì.

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Cuộc hôn nhân của Huỳnh Thánh Y và Dương Tử ngay từ khi bắt đầu đã không được nhiều khán giả ủng hộ khi nam doanh nhân được biết là đã có vợ con. Nữ diễn viên được cho là "tiểu tam" khiến Dương Tử bỏ vợ và kết hôn với cô vào năm 2007. Sau khi kết hôn, Huỳnh Thánh Y bị công chúng tẩy chay, khiến cô rút khỏi làng giải trí đến tận năm 2020 mới quay lại showbiz.

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Vắng bóng khỏi showbiz một thời gian, Huỳnh Thánh Y có cho mình cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

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