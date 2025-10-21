Em trai mất liên lạc, chị gái nhận tin nhắn dọa giết và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng

Đời sống 21/10/2025 11:16

Sáng 21/10, Công an xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đã giải cứu một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo dàn dựng màn 'bắt cóc online' để yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 14h ngày 20/10, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận tin báo của chị L.T.L. (trú tại xã Kỳ Anh) về việc em trai L.H.B. (20 tuổi) rời khỏi nhà trong trạng thái lo âu, hoảng sợ sau khi liên tục nghe điện thoại của người lạ.

Không lâu sau, tài khoản Facebook của B. gửi tin nhắn cho chị L. với nội dung: "Anh B. lỡ dại chơi lô đề, cá độ bóng đá, vay mượn 300 triệu đồng ở Hà Nội, lãi ngày 8 triệu. Hiện anh B. đã bị bắt cóc".

Gọi điện cho em trai không được, người chị gái nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0362732222. Đầu dây bên kia, đối tượng tự xưng là người cho B. cầm cố xe để vay tiền và đe dọa nếu gia đình không trả đủ 300 triệu đồng sẽ giết nam thanh niên.

Công an xã Kỳ Anh sau đó báo cáo nhanh và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm.

Khoảng 14h20 ngày 20/10, lực lượng công an phát hiện B. vừa đi ra khỏi một nhà nghỉ trên địa bàn.

Đến 15h cùng ngày, công an xác định nam thanh niên đỗ xe gần một cây xăng trong tình trạng hoảng loạn và đang nghe điện thoại từ nhóm đối tượng lạ.

Em trai mất liên lạc, chị gái nhận tin nhắn dọa giết và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng - Ảnh 1
Nam thanh niên trình bày sự việc với Công an xã Kỳ Anh, ngày 20/10 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, lực lượng công an tiếp cận, đưa B. về trụ sở làm việc, ngăn chặn thành công vụ việc "bắt cóc online", tống tiền qua mạng.

Nam thanh niên kể lại, khoảng 8h ngày 20/10 nhận được cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ tài khoản "Phạm Hoài". Người trong hình mặc trang phục công an, trong phòng có nhiều người khác, một số mặc sắc phục, số khác bị còng tay.

Đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra, thông báo B. liên quan đến đường dây mua bán ma túy. Kẻ lạ mặt còn yêu cầu nam thanh niên báo cáo qua ứng dụng mạng xã hội, không tiết lộ thông tin cho ai và phải khắc phục số tiền 300 triệu đồng.

Do quá lo sợ, nam thanh niên làm theo hướng dẫn, ra khỏi nhà đến nhà nghỉ để làm việc trực tuyến với nhóm này. 

Thương tâm: Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hố ga

Thương tâm: Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hố ga

Tối 20/10, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   lừa đảo qua mạng bắt cóc online tin moi

TIN MỚI NHẤT

Rau cải xoong, "siêu thực phẩm" xanh tăng cường sức khỏe toàn diện

Rau cải xoong, "siêu thực phẩm" xanh tăng cường sức khỏe toàn diện

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Em trai mất liên lạc, chị gái nhận tin nhắn dọa giết và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng

Em trai mất liên lạc, chị gái nhận tin nhắn dọa giết và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Vì sao phim "Nhập Thanh Vân" do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đóng chính trở thành 'hắc mã'?

Vì sao phim "Nhập Thanh Vân" do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đóng chính trở thành 'hắc mã'?

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Qua 00h đêm nay, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà

Qua 00h đêm nay, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đà Nẵng: Sườn núi bị nứt dài hơn 50m, khẩn cấp di dời nhiều hộ dân trong đêm

Đà Nẵng: Sườn núi bị nứt dài hơn 50m, khẩn cấp di dời nhiều hộ dân trong đêm

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Đúng 18h hôm nay, ngày 21/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sớm mua nhà lớn, tậu xe sang

Đúng 18h hôm nay, ngày 21/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sớm mua nhà lớn, tậu xe sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
9 ngày liên tiếp (21/10-29/10), 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng lộc trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

9 ngày liên tiếp (21/10-29/10), 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng lộc trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ sau ngày 21/10/2025

Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ sau ngày 21/10/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Đời sống 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính tài xế lái ô tô hất thiếu tá CSGT lên capo khoảng 30m

Danh tính tài xế lái ô tô hất thiếu tá CSGT lên capo khoảng 30m

Tây Ninh: Phát hiện kho hàng hơn 25.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Tây Ninh: Phát hiện kho hàng hơn 25.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Đà Nẵng: Sườn núi bị nứt dài hơn 50m, khẩn cấp di dời nhiều hộ dân trong đêm

Đà Nẵng: Sườn núi bị nứt dài hơn 50m, khẩn cấp di dời nhiều hộ dân trong đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Thương tâm: Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hố ga

Thương tâm: Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hố ga