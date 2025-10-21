Sáng 21/10, Công an xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đã giải cứu một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo dàn dựng màn 'bắt cóc online' để yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 14h ngày 20/10, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận tin báo của chị L.T.L. (trú tại xã Kỳ Anh) về việc em trai L.H.B. (20 tuổi) rời khỏi nhà trong trạng thái lo âu, hoảng sợ sau khi liên tục nghe điện thoại của người lạ.

Không lâu sau, tài khoản Facebook của B. gửi tin nhắn cho chị L. với nội dung: "Anh B. lỡ dại chơi lô đề, cá độ bóng đá, vay mượn 300 triệu đồng ở Hà Nội, lãi ngày 8 triệu. Hiện anh B. đã bị bắt cóc".

Gọi điện cho em trai không được, người chị gái nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0362732222. Đầu dây bên kia, đối tượng tự xưng là người cho B. cầm cố xe để vay tiền và đe dọa nếu gia đình không trả đủ 300 triệu đồng sẽ giết nam thanh niên.

Công an xã Kỳ Anh sau đó báo cáo nhanh và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm.

Khoảng 14h20 ngày 20/10, lực lượng công an phát hiện B. vừa đi ra khỏi một nhà nghỉ trên địa bàn.

Đến 15h cùng ngày, công an xác định nam thanh niên đỗ xe gần một cây xăng trong tình trạng hoảng loạn và đang nghe điện thoại từ nhóm đối tượng lạ.

Nam thanh niên trình bày sự việc với Công an xã Kỳ Anh, ngày 20/10 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, lực lượng công an tiếp cận, đưa B. về trụ sở làm việc, ngăn chặn thành công vụ việc "bắt cóc online", tống tiền qua mạng.

Nam thanh niên kể lại, khoảng 8h ngày 20/10 nhận được cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ tài khoản "Phạm Hoài". Người trong hình mặc trang phục công an, trong phòng có nhiều người khác, một số mặc sắc phục, số khác bị còng tay.

Đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra, thông báo B. liên quan đến đường dây mua bán ma túy. Kẻ lạ mặt còn yêu cầu nam thanh niên báo cáo qua ứng dụng mạng xã hội, không tiết lộ thông tin cho ai và phải khắc phục số tiền 300 triệu đồng.

Do quá lo sợ, nam thanh niên làm theo hướng dẫn, ra khỏi nhà đến nhà nghỉ để làm việc trực tuyến với nhóm này.

