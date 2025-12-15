Kinh ngạc trước cảnh tượng bắt sống 2 con trăn khổng lồ ẩn nấp trong cửa hàng xe máy

Lực lượng cứu hỏa ở Malaysia đã được gọi đến một cửa hàng xe máy sau khi nhân viên phát hiện con trăn khổng lồ đang ẩn náu trên trần nhà bị nứt. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, họ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện không chỉ một mà là 2 con trăn lớn.

