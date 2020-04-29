Chỉ 1 câu nói của Hồ Hoài Anh, giới tính con đầu lòng của Đông Nhi được hé lộ?

Đoạn đối thoại ngắn giữa nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Đông Nhi khiến người hâm mộ không khỏi suy đoán về giới tính em bé sắp chào đời.

Thông tin ca sĩ Đông Nhi đang mang thai con đầu lòng với Ông Cao Thắng khiến làng giải trí Việt rộn ràng suốt 2 ngày qua. Vợ chồng nghệ sĩ nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ khắp cả nước. Tất cả đều háo hức đợi ngày em bé chào đời.

Sau 5 tháng cưới, cặp đôi báo tin vui đến công chúng - Ảnh: FB

Sau khi cặp đôi xác nhận chuyện bầu bí, điều mọi người tò mò nhất là giới tính của "thiên thần nhỏ". Mới đây, trong cuộc đối thoại vui với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, giọng ca “Bad Boy” khiến người hâm mộ phấn khích khi tiết lộ chi tiết nhỏ về em bé trong bụng.

Cuộc trò chuyện đầy ẩn ý giữa Đông Nhi và Hồ Hoài Anh - Ảnh: FB

Cụ thể, khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hỏi: “Có thực hiện đúng như thầy dặn không? Đầu hướng nào?". Ngay lập tức, Đông Nhi đáp lời: “Dạ thầy đã dặn em đâu dám cãi". Trước câu trả lời của nữ ca sĩ, nam nhạc sĩ thích thú viết: “Thế là có cơ hội thông gia đê". Việc ông xã Lưu Hương Giang nói về cơ hội làm thông gia khiến công chúng suy đoán em bé sắp chào đời của Đông Nhi là con trai. Bởi hiện tại, Hồ Hoài Anh chỉ có hai cô con gái.

Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của nhiều người và đúng sai thế nào vẫn phải đợi thông báo chính thức từ vợ chồng Đông Nhi.

Nụ cười hạnh phúc của cặp đôi trong đám cưới cổ tích. Đây là cái kết trọn vẹn cho một tình yêu đẹp kéo dài 10 năm - Ảnh: FB

Đông Nhi và Ông Cao Thắng được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Trước khi “về chung nhà” bằng một hôn lễ long trọng tại Phú Quốc vào cuối năm 2019, họ đã có 10 năm yêu. Cả hai quyết định tiến đến hôn nhân khi đã chín muồi cả về sự nghiệp lẫn tình cảm.

Bạn thân tiết lộ chuyện Đông Nhi rưng rưng nước mắt chia sẻ về ước mơ lớn nhất trong cuộc đời không phải sự nghiệp mà là điều quan trọng này Qua lời chia sẻ của người này, có thể thấy ước mơ lớn nhất của Đông Nhi không phải sự nghiệp thành công mà là một gia đình nhỏ hạnh phúc, được làm vợ, làm mẹ.

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