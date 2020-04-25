Giữa nghi án mang thai, Đông Nhi để lộ bụng lớn thấy rõ sau 5 tháng cưới

Hậu trường 25/04/2020 13:05

Dựa vào chi tiết này, người hâm mộ càng có lòng tin rằng ca sĩ Đông Nhi đang mang thai con đầu lòng với Ông Cao Thắng.

Sau đám cưới thế kỷ, người hâm mộ hi vọng Đông Nhi và Ông Cao Thắng sớm đón thêm thành viên mới. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về "tin vui".

Tuy nhiên mới đây, ca sĩ Đông Nhi gây chú ý khi chia sẻ clip làm bánh tặng người hâm mộ. Bà xã Ông Cao Thắng được khen ngợi khi trổ tài bếp núc khéo léo. Điều bất ngờ là một số fan đã soi ra được vòng 2 lớn thấy rõ của nữ ca sĩ giữa nghi án bầu bí. Không riêng gì vùng bụng, vóc dáng của chân dài sinh năm 1988 cũng trở nên khá mũm mĩm. Vốn sở hữu thân hình khá thanh mảnh, nhưng khi diện chiếc đầm trắng, Đông Nhi lại "có da có thịt" thấy rõ.

Giữa nghi án mang thai, Đông Nhi để lộ bụng lớn thấy rõ sau 5 tháng cưới - Ảnh 1
Vóc dáng Đông Nhi mũm mĩm hơn trước, đặc biệt là vòng 2 - Ảnh: Cắt từ clip

 Giữa nghi án mang thai, Đông Nhi để lộ bụng lớn thấy rõ sau 5 tháng cưới - Ảnh 2

Giữa nghi án mang thai, Đông Nhi để lộ bụng lớn thấy rõ sau 5 tháng cưới - Ảnh 3
Ngay đầu clip, cô xuất hiện chớp nhoáng và lộ vùng bụng khá lớn - Ảnh: Cắt từ clip

Giữa nghi án mang thai, Đông Nhi để lộ bụng lớn thấy rõ sau 5 tháng cưới - Ảnh 4

Giữa nghi án mang thai, Đông Nhi để lộ bụng lớn thấy rõ sau 5 tháng cưới - Ảnh 5
Mọi người tin rằng Đông Nhi thật sự đang mang thai với những hình ảnh này - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó ít ngày, vợ chồng nghệ sĩ cũng vướng nghi án sắp chào đón con đầu lòng. Mọi chuyện khởi nguồn khi một fanpage chuyên đăng tin giới nghệ sĩ chia sẻ bức ảnh được cho là Ông Cao Thắng đưa Đông Nhi đi khám ở một phòng khám thai tư nhân. Hiện hình ảnh này đã lan truyền khắp các trang mạng và nhận được sự quan tâm của mọi người.

Giữa nghi án mang thai, Đông Nhi để lộ bụng lớn thấy rõ sau 5 tháng cưới - Ảnh 6
Hình ảnh được cho là Ông Cao Thắng đang đưa vợ đi khám - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thực hư chuyện này thế nào phải đợi lời xác nhận từ vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Nếu nữ ca sĩ mang thai thật thì đây quả là một sự khởi đầu viên mãn cho cuộc sống hôn nhân của cặp đôi.

Xôn xao hình ảnh nghi vấn Đông Nhi đi khám thai với Ông Cao Thắng ở phòng khám tư

Xôn xao hình ảnh nghi vấn Đông Nhi đi khám thai với Ông Cao Thắng ở phòng khám tư

Hình ảnh được cho rằng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đi khám thai ở phòng khám tư nhân đang được dân tình truyền tay nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Đông Nhi Đông Nhi và Ông Cao Thắng Đông Nhi mang thai

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026