Giữa nghi án mang thai, Đông Nhi để lộ bụng lớn thấy rõ sau 5 tháng cưới

Sau đám cưới thế kỷ, người hâm mộ hi vọng Đông Nhi và Ông Cao Thắng sớm đón thêm thành viên mới. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về "tin vui".

Tuy nhiên mới đây, ca sĩ Đông Nhi gây chú ý khi chia sẻ clip làm bánh tặng người hâm mộ. Bà xã Ông Cao Thắng được khen ngợi khi trổ tài bếp núc khéo léo. Điều bất ngờ là một số fan đã soi ra được vòng 2 lớn thấy rõ của nữ ca sĩ giữa nghi án bầu bí. Không riêng gì vùng bụng, vóc dáng của chân dài sinh năm 1988 cũng trở nên khá mũm mĩm. Vốn sở hữu thân hình khá thanh mảnh, nhưng khi diện chiếc đầm trắng, Đông Nhi lại "có da có thịt" thấy rõ.