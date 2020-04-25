Giữa nghi án mang thai, Đông Nhi để lộ bụng lớn thấy rõ sau 5 tháng cưới

Dựa vào chi tiết này, người hâm mộ càng có lòng tin rằng ca sĩ Đông Nhi đang mang thai con đầu lòng với Ông Cao Thắng.
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Sau đám cưới thế kỷ, người hâm mộ hi vọng Đông Nhi và Ông Cao Thắng sớm đón thêm thành viên mới. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về "tin vui".
Tuy nhiên mới đây, ca sĩ Đông Nhi gây chú ý khi chia sẻ clip làm bánh tặng người hâm mộ. Bà xã Ông Cao Thắng được khen ngợi khi trổ tài bếp núc khéo léo. Điều bất ngờ là một số fan đã soi ra được vòng 2 lớn thấy rõ của nữ ca sĩ giữa nghi án bầu bí. Không riêng gì vùng bụng, vóc dáng của chân dài sinh năm 1988 cũng trở nên khá mũm mĩm. Vốn sở hữu thân hình khá thanh mảnh, nhưng khi diện chiếc đầm trắng, Đông Nhi lại "có da có thịt" thấy rõ.
Trước đó ít ngày, vợ chồng nghệ sĩ cũng vướng nghi án sắp chào đón con đầu lòng. Mọi chuyện khởi nguồn khi một fanpage chuyên đăng tin giới nghệ sĩ chia sẻ bức ảnh được cho là Ông Cao Thắng đưa Đông Nhi đi khám ở một phòng khám thai tư nhân. Hiện hình ảnh này đã lan truyền khắp các trang mạng và nhận được sự quan tâm của mọi người.
Tuy nhiên, thực hư chuyện này thế nào phải đợi lời xác nhận từ vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Nếu nữ ca sĩ mang thai thật thì đây quả là một sự khởi đầu viên mãn cho cuộc sống hôn nhân của cặp đôi.