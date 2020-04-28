Ca sĩ Đông Nhi chính thức lên tiếng xác nhận về thông tin đang mang thai con đầu lòng. Vợ chồng nghệ sĩ nhận được vô số lời chúc mừng từ mọi người.

Sau đám cưới, vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng liên tục vướng tin đồn bầu bí. Thế nhưng cặp đôi vẫn quyết giữ im lặng mặc cho công chúng tò mò suy đoán. Sau bao ngày chờ đợi, người hâm vỡ òa khi nữ ca sĩ chính thức xác nhận chuyện đang mang thai con đầu lòng.

Vài phút trước, ca sĩ Đông Nhi đăng tải bức ảnh tình tứ bên Ông Cao Thắng kèm bức ảnh siêu âm thai. Nữ ca sĩ vui mừng thông báo trên Facebook cá nhân: “Lần đầu tiên thấy anh ấy hồi hộp từng ngày suốt 3 tháng qua. Cám ơn thiên thần nhỏ đã xuất hiện trong cuộc đời của ba mẹ. Ba mẹ yêu con".

Ca sĩ Đông Nhi thông báo đang mang thai được 3 tháng - Ảnh: FB

Vợ chồng nghệ sĩ đang rất háo hức đợi đến ngày con ra đời. Từ khi biết vợ có tin vui, Ông Cao Thắng vui mừng xen lẫn hồi hộp. Có thể nói đây là một khởi đầu tốt đẹp cho cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi sau 5 tháng kết hôn.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ ca sĩ thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Cặp đôi nhận được vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ. Bằng Kiều, Ốc Thanh Vân, Tóc Tiên, Đặng Thu Thảo… để lại bình luận chia vui cùng đồng nghiệp.

Rất đông nghệ sĩ Việt vào chia vui cùng cặp đôi - Ảnh: FB

Đông Nhi và Ông Cao Thắng “về chung nhà” vào tháng 11/2019 bằng một hôn lễ hoành tráng tại Phú Quốc. Đây là cái kết đẹp cho cuộc tình kéo dài 10 năm khi cả hai đều trên đỉnh cao của sự nghiệp, tình cảm đã chín muồi và sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân.

Giữa nghi án mang thai, Đông Nhi để lộ bụng lớn thấy rõ sau 5 tháng cưới Dựa vào chi tiết này, người hâm mộ càng có lòng tin rằng ca sĩ Đông Nhi đang mang thai con đầu lòng với Ông Cao Thắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-cung-dong-nhi-cung-chiu-xac-nhan-dang-mang-thai-con-dau-long-voi-ong-cao-thang-sau-5-thang-cuoi-357631.html