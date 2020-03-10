Con gái 4 tuổi bị chê, Trang Trần dằn mặt thâm thúy

Ít phút trước, cựu người mẫu Trang Trần gây chú ý khi lên tiếng "phản pháo" vì con gái Kiến Lửa bị động chạm. Cụ thể, khi cô khoe bức ảnh con gái cưng tạo dáng đáng yêu lên trang cá nhân, một dân mạng kém duyên bất ngờ nhận xét: "Bố đẹp, mẹ xinh mà con trông bình thường quá vậy nhỉ". Dưới bình luận này, bà chủ quán bún đậu mắm tôm lập tức phản pháo: "Dạ vâng, con tớ chỉ bình thường vậy thôi là đã đủ triệu like rồi. Bạn cố mà đẻ một em bé bình thường như vậy nha".

Sau khi đáp trả dưới phần bình luận...

... Trang Trần đăng tải một bài viết khác để dằn mặt những người chê bai con gái mình - Ảnh: FB

Chưa hết, Trang Trần còn viết một dòng trạng thái cực thâm thúy. Cựu người mẫu thẳng thắn phê phán những người chê bai trẻ em, đặc biệt là con gái Kiến Lửa: "Em vẫn thấy rất nhiều đứa trẻ không xinh xắn nhưng cũng không bao giờ em chê bởi đó là cái nghiệp nặng nhất khi khẩu ngôn. Con em, em cũng mong nó bình thường như thế này là hạnh phúc lắm. Các anh chị đã đẻ, chưa đẻ nghe em nói mà thấm. Sinh ra một đứa trẻ lành lặn hình hài, phát triển tốt đã là hồng ân may mắn của phước tổ tiên để lại cho nên đừng đặt quá nhiều kỳ vọng và ép con theo kỳ vọng. Em đây chỉ cần con em vô tư là em mừng rồi. Chúc mấy anh chị chê bai con em hãy ráng đẻ và nuôi con bình thường như em. Xin cám ơn!".