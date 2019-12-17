Trang Trần kể chuyện đời như phim: 'Bị nhà người yêu coi thường, chửi thẳng mặt'

Hậu trường 17/12/2019 16:40

Người mẫu Trang Trần lần đầu tiết lộ chuyện từng bị gia đình người yêu coi thường, cho rằng cô đến với bạn trai vì danh lợi, tiền bạc.

Nhắc đến người mẫu Trang Trần, mọi người sẽ nghĩ ngay đến một chân dài có vẻ ngoài gai góc, tính cách thẳng thắn. Tuy là người của công chúng nhưng cô không ngại va chạm với bất kỳ ai. Cũng vì cá tính mạnh, hay bốc đồng mà cô nhiều lần gây ồn ào bởi những phát ngôn sốc.

Thế nhưng ít ai biết rằng, Trang Trần từng trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp. Mới đây, cựu siêu mẫu vừa viết status kể về quá khứ buồn. Theo chia sẻ, cô từng bị gia đình bạn trai chửi thẳng mặt vì không có tiền. Họ cho rằng, "cô Khàn" không yêu thương gì con trai họ mà chỉ quan tâm đến tiền.

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Trang Trần đang sống cùng con gái - Ảnh: FB

Cũng vì sự việc này mà cô quyết định bỏ nghề người mẫu đi mở quán bún đậu mắm tôm. Trang Trần kể: "Tôi cám ơn đời nhiều bước ngoặt để cho tôi có hôm nay! Gần 10 năm trước khi bị sốc nặng về cuộc tình bị nhà người yêu coi thường và chửi thẳng mặt: yêu con họ vì tiền và sẵn sàng bố thí 1 khoản để rời xa anh ấy đã giúp tôi thấu hiểu: Ở đời không có tiền thì chả làm được tích sự gì!

Và dĩ nhiên đem mối nhục hận, tôi quyết định gác cái ước mơ trở thành diễn viên nổi tiếng lại! Gần 10 năm miệt mài cặm cụi cũng mua được căn nhà bán bún đậu bây giờ. Khó khăn vất vả lúc này làm tôi không gục ngã".

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Giữa năm 2018, cô công khai ảnh cưới bên chồng Việt kiều sau thời gian gắn bó - Ảnh: FB

Trang Trần tên thật là Trần Thị Trang, sinh năm 1985. Với lợi thế về chiều cao và vóc dáng, cô gặt hái được nhiều thành công khi bước vào nghề người mẫu. Không chỉ vậy, chân dài 8x từng giành giải khuyến khích cuộc thi Hoa hậu Thời trang năm 2008, Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2008.

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Tổ ấm hạnh phúc của cựu siêu mẫu sau khi rút khỏi showbiz - Ảnh: FB

Hiện tại, Trang Trần đang sống với con gái Kiến Lửa tại Việt Nam. Được biết, bố con gái là doanh nhân Việt kiều giàu có Louis Trần. Dù không thường xuyên về nước nhưng anh rất quan tâm và thương yêu vợ con.

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