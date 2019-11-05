Thấy Ngọc Trinh bị mắng, 'thánh chửi' Trang Trần vào bênh vực, không ngờ bị 'vạ lây'

Hậu trường 05/11/2019 15:20

Vừa dùng Facebook trở lại, Ngọc Trinh đã bị mỉa mai về cách hành văn. Ngay lập tức, cô nàng được người mẫu Trang Trần hết lời bênh vực.

Sau 1 tháng tạm ngưng dùng Facebook, Ngọc Trinh vừa hoạt động trở lại. Bù đắp những ngày "mai danh ẩn tích", chân dài Trà Vinh tích cực hoạt động. Cô liên tục chia sẻ những hình ảnh cực hot, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ít giờ trước, "nữ hoàng nội y" khiến dân mạng xuýt xoa khi khoe nhan sắc rạng ngời, tươi trẻ cùng set đồ hiệu đắt đỏ xuống phố. Cô chú thích: "Anh là mây, em là gió. Đứa nào xen vào là con... haha".

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Chỉ sau vài giờ lên sóng, bài viết của Ngọc Trinh nhận được hàng chục ngàn lượt like, cùng hàng trăm bình luận và chia sẻ - Ảnh: FB
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Không khoe thân táo bạo, Ngọc Trinh gây 'ngẩn ngơ' với hình ảnh trẻ trung và trong sáng - Ảnh: FB

Ngay lập tức, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Người mẫu Trang Trần cũng tấm tắc: "Xinh nhất rồi em yêu". Tuy nhiên, dưới bình luận của bà chủ quán bún đậu mắm tôm, một dân mạng lại gay gắt mỉa mai cách hành văn của Ngọc Trinh: "Xinh thì có xinh nhưng người đẹp mà chọn từ như trẻ trâu vậy".

Lúc này, Trang Trần lập tức phản pháo thay đàn em: "Dạ bác ơi trẻ trâu hay không cũng đâu liên quan đến bác hay làm động chạm... nhà bác. Hơn nữa các từ ngữ cũng không có gì là làm ảnh hưởng gia phong dòng họ nhà bác nhé. Không thích hãy lắc não chọn nút block người ta nhé, comment chi cho thấy độ ngu tăng cao".

Tưởng đâu mọi chuyện đến đây đã kết thúc, không ngờ người này lại tiếp tục đôi co: "Nhìn cách ứng xử là biết trình độ học vấn sống trong xã hội toàn người cởi... thì người mặc quần áo mới là người xấu hổ".

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Trang Trần đáp trả cực gắt trước bình luận kém duyên của dân mạng về Ngọc Trinh - Ảnh: FB

Theo dõi toàn bộ sự việc, Ngọc Trinh không hề lên tiếng mà chỉ âm thầm để lại biểu tượng cảm xúc. Số đông dân mạng vào bênh vực Ngọc Trinh, khuyên Trang Trần không nên đôi co với những người cư xử kém duyên.

Ngọc Trinh tiết lộ lý do trở lại facebook sau một tháng “đóng cửa”

Ngọc Trinh tiết lộ lý do trở lại facebook sau một tháng “đóng cửa”

Sau một tháng thông báo tạm đóng facebook để dành thời gian giải quyết việc quan trọng, Ngọc Trinh chính thức trở lại với lý do gây chú ý.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp Trang Trần

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