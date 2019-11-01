Chưa cưới, bạn trai Ngọc Trinh 'chơi lớn' tặng phong bì cho bố mẹ vợ tương lai, lộ chi tiết đặc biệt

Hậu trường 01/11/2019 14:22

Người mẫu Ngọc Trinh khiến cư dân mạng trầm trồ khi khoe những chiếc phong bì của bạn trai gửi tặng sinh nhật bố mẹ cô.

Người mẫu Ngọc Trinh là chân dài đứng đầu làng giải trí Việt về mức độ thị phi. Mọi động thái của cô luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ngoài những hình ảnh khoe thân gợi cảm hay phát ngôn sốc, điều khiến dư luận tò mò nhất chính là người tình bí ẩn của Ngọc Trinh.

Chỉ vào những dịp đặc biệt, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp mới bật mí một vài thông tin ít ỏi về bạn trai. Sau 2 năm hẹn hò, danh tính bạn trai "Nữ hoàng nội y" vẫn là một ẩn số.

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Ngọc Trinh đón tuổi 30 trong căn phòng ngập tràn sắc hồng của hoa, nến và bóng bay - Ảnh: FB
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Anh chàng chuẩn bị vòng hoa lớn hình trái tim tặng bạn gái - Ảnh: FB

Mới đây nhất, Ngọc Trinh nhận được sự chú ý lớn của dân mạng khi khoe bạn trai tâm lý trên Instagram cá nhân. Không chỉ nuông chiều bạn gái, anh còn chu đáo chuẩn bị phong bì tặng bố mẹ vợ tương lai dịp sinh nhật. "Nữ hoàng nội y" khoe ảnh chiếc phong bì kèm dòng chữ: "Con - Bạn trai vợ Trinh. Chúc mừng sinh nhật ba/mẹ".

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Ngọc Trinh khoe món quà đặc biệt bạn trai tặng bố mẹ cô ngày sinh nhật...
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... dường như đây là một người đàn ông khá tâm lý - Ảnh: Instagram

Với màn khoe quà, "Nữ hoàng nội y" vô tình để lộ cách xưng hô vô cùng thân mật với bạn trai. Theo đó, người đàn ông bí ẩn này gọi Ngọc Trinh là "vợ" đầy tình cảm.

Trước đó, anh cũng tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật hoành tráng, lung sinh sắc hồng cho bạn gái. Người hâm mộ hi vọng Ngọc Trinh sớm công khai bạn trai và cả hai sẽ có cái kết viên mãn sau thời gian gắn bó.

Đột nhiên đăng trạng thái nói về bạn trai, Ngọc Trinh đang muốn "nhá hàng" tin vui gì?

Đột nhiên đăng trạng thái nói về bạn trai, Ngọc Trinh đang muốn "nhá hàng" tin vui gì?

Dù vẫn chưa chịu công khai bạn trai nhưng Ngọc Trinh lại có cách thể hiện sự hạnh phúc trong tình yêu qua những dòng trạng thái bâng quơ.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh bạn trai Ngọc Trinh Nữ hoàng nội y

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