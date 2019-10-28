Chỉ có thể là Ngọc Trinh: ‘Sống ảo’ đến mức té khỏi xích đu, tự thừa nhận kéo dài chân cho hoàn hảo

Hậu trường 28/10/2019 17:06

Trong một đoạn clip đăng tải trên Youtube, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh không ngần ngại chia sẻ bí quyết “sống ảo” khi đi du lịch cho hội chị em.

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hành trình du lịch cùng nữ hoàng nội yNgọc Trinh đến người hâm mộ.

“Ông trùm chân dài” cho biết: “Trước khi đi du lịch, bạn nên tìm hiểu thật kĩ địa điểm mình tới. Muốn có view đẹp và những bức hình đẹp, tôi khuyên bạn nên tìm hiểu trên Instagram. Chắc chắn nó sẽ cho bạn nhiều lựa chọn tốt nhất”.

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Vũ Khắc Tiệp rất quan tâm đến việc sở hữu những bức ảnh đẹp khi du lịch - Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn clip, Ngọc Trinh cũng không ngừng đưa ra những bí quyết “sống ảo” cho chị em. Theo nữ người mẫu, cách tạo dáng và bối cảnh rất quan trọng để bạn sở hữu những tấm hình nghệ thuật.

Bên cạnh đó, người đẹp còn thừa nhận bản thân luôn photoshop kéo dài chân trong mỗi bức ảnh để chúng trở nên hoàn hảo hơn: “Tôi thừa nhận mình kéo chân khi chụp hình vì muốn có hình đẹp thì phải biến hóa đi một chút. Ai cũng biết nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, nên mình có chỉnh sửa một chút cũng không sao”.

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Ngọc Trinh thừa nhận kéo dài chân để bức ảnh đẹp hơn - Video: Youtube

Để dẫn chứng cho điều này, Ngọc Trinh không ngần ngại khoe những phân đoạn tạo dáng với bikini trong đoạn clip. Đặc biệt, cô nàng còn để lộ cảnh té khỏi xích đu chỉ vì mải lo chụp ảnh.

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Ngọc Trinh bị té khỏi xích đu vì mải lo tạo dáng - Video: Youtube

Được biết, để sở hữu những bức ảnh “sống ảo” cực chất trên mạng xã hội, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đã đầu tư hẳn một ekip gồm các chuyên viên trang điểm và nhiếp ảnh gia cho từng chuyến đi.

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Luôn tự hào với vẻ đẹp không tì vết nhưng Ngọc Trinh lại để lộ nhược điểm khó hiểu này ở vùng cổ

Trong những bộ ảnh, toàn thân của Ngọc Trinh đều là làn da mịn màng, trắng nõn không chút khuyết điểm nhưng khi quay video thì không thể che lấp được bộ phận kém đẹp mắt này.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp nữ hoàng nội y

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