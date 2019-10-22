Sau phát ngôn ‘đàn ông không phải tất cả’, Ngọc Trinh bất ngờ chỉ cách chọn chồng cho chị em

Không chỉ thu hút sự chú ý với những bộ ảnh bikini nóng bỏng, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh còn nổi tiếng với nhiều phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội.

Sau những quan điểm gây bão mạng, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh tiếp tục chia sẻ cách giúp chị em chọn đúng người đàn ông của cuộc đời.

Cụ thể, trên trang cá nhân, người đẹp Trà Vinh chia sẻ: “Cuộc đời này, sống cùng ai, sống thế nào, bên nhau bao lâu, có người bên nhau vì tình yêu, có người vì vật chất, có người vì nhan sắc, có người vì tiền đồ, có người vì ép buộc. Nhưng khi thật sự bạn được lựa chọn người cùng chung sống suốt cuộc đời này, bạn mới hiểu tiền đủ tiêu là ổn, ngoại hình không quá xấu là được”.

Ngọc Trinh chỉ cách chọn người bạn đời cho chị em - Ảnh: Instagram

Theo đó, Ngọc Trinh khuyên chị em đừng đòi hỏi quá cao ở người bạn đời của mình. Một người đàn ông có kinh tế ổn định, ngoại hình dễ nhìn là đủ để bạn có thể đồng hành đến hết cuộc đời.

Cuối bài, Ngọc Trinh khẳng định: “Thực ra, hạnh phúc thật sự chẳng cần lý do, vô cùng đơn giản, chỉ cần những nụ cười nhiều hơn nước mắt, có nghĩa là bạn đã tìm đúng người”.

Đối với Ngọc Trinh, hạnh phúc rất đơn giản - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Ngọc Trinh, chị em không khỏi gật gù tâm đắc. Nhiều người còn để lại bình luận thể hiện sự đồng tình với quan điểm của cô: “Chuẩn! Bên nhau ta niềm vui, sự an ủi và tin nhau, thương yêu nhau thôi mà!”, “Chị Trinh nói chuẩn luôn”, “Chị nói hay quá”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-phat-ngon-dan-ong-khong-phai-tat-ca-ngoc-trinh-bat-ngo-chi-cach-chon-chong-cho-chi-em-341819.html