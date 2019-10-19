Bị chỉ trích vì phát ngôn 'nhan sắc quyết định tất cả', Ngọc Trinh đáp trả thâm thúy

Người mẫu Ngọc Trinh nhận về vô số bình luận chỉ trích "ném đá" vì phát ngôn gây tranh cãi "nhan sắc quyết định tất cả".

Sau khi thông báo tạm ngưng trang Facebook cá nhân, người mẫu Ngọc Trinh hoạt động tích cực trên Instagram. Tuy nhiên, việc liên tục đăng tải những phát ngôn sốc khiến cô một lần nữa rơi vào thị phi.

Cụ thể, cách đây ít giờ, "Nữ hoàng nội y" chia sẻ bức ảnh gợi cảm kèm chú thích: "Nhan sắc quyết định tất cả, ngôn tình chỉ đến với cô gái có nhan sắc. Thế nên đừng để bất cứ thứ gì cản trở việc xinh đẹp của bạn".

Phát ngôn gây tranh cãi của chân dài Trà Vinh - Ảnh: Instagram

Ngay sau đó, phát ngôn của chân dài Trà Vinh đã tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội.

Phản hồi của dân mạng trước phát ngôn của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Trước những phản hồi thiếu tích cực từ dân mạng, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp đáp trả bằng cách tiếp tục chia sẻ dòng trạng thái nói về tầm quan trọng của tiền với phụ nữ.

Ngọc Trinh viết: "Phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm rằng, trên đời này chỉ nên tin 2 thứ, 1 là bản thân mình, 2 là tiền của mình làm ra. Đàn bà có tiền sẽ có tiếng nói, sẽ có tự tin, sẽ có quyền rạng rỡ, đó mới chính là thứ khiến bản thân hạnh phúc, tự do tự tại, cũng là điều khiến đàn ông cả đời không thể khinh thường, chán chê!".

Ngọc Trinh cho rằng, tiền là thứ khiến phụ nữ hạnh phúc - Ảnh: Instagram

Trước đó, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh từng khiến dư luận dậy sóng suốt thời gian dài với phát ngôn: "Yêu không tiền cạp đất mà ăn".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chi-trich-vi-phat-ngon-nhan-sac-quyet-dinh-tat-ca-ngoc-trinh-dap-tra-tham-thuy-341546.html