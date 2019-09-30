Chụp ảnh cùng Vũ Khắc Tiệp, ‘nữ hoàng nội y’ Ngọc Trinh bị dân mạng chỉ trích vì lộ vòng 3 phản cảm

Bức ảnh mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh được ông bầu Vũ Khắc Tiệp đăng tải trên trang cá nhân đang nhận về không ít “gạch đá” từ cộng đồng mạng.
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Vừa qua, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp vừa có chuyến công tác tại Pháp và Ý. Không bỏ lỡ cơ hội được thả dáng tại trời Tây, người đẹp Trà Vinh đã thực hiện hàng chục bộ ảnh để thỏa mãn đam mê “sống ảo”.
Mới đây, “ông trùm chân dài” tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp cùng Ngọc Trinh trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Who is she?” (Tạm dịch: Cô ấy là ai?). Theo đó, bức ảnh được chụp theo concept kinh dị khiến Ngọc Trinh nhìn như một cô gái không đầu.
Điều gây “nhức mắt” nhất chính là góc chụp khá phản cảm của “nữ hoàng nội y”. Diện bộ bikini lưới gần như trong suốt, Ngọc Trinh khoe vòng 3 “khủng” để lộ cả phần nhạy cảm trước ống kính máy ảnh.
Ngay lập tức, bức ảnh này đã nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Một số bình luận đầy gay gắt của netizen Việt dành cho Ngọc Trinh: “Nhìn tởm quá”, “Suốt ngày mang cơ thể ra làm trò cho thiên hạ hay ho lắm sao?”, “PR thân xác một cách lố bịch”, “Khoe ít người ta còn thấy hứng thú, đây như bệnh nghiện khoe thân”, “Ý tưởng cũng vui đấy mà góc chụp phản cảm thật sự”…
Đây không phải là lần đầu Ngọc Trinh nhận về những ý kiến trái chiều khi đăng tải những hình ảnh nóng bỏng lên mạng xã hội. Trước đó, loạt ảnh bikini của cô tại Bali cũng nhận về những ý kiến không mấy tích cực.