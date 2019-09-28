Vũ Khắc Tiệp chơi lớn, tung ảnh Ngọc Trinh khoe thân giữa trời với bikini lưới để mừng sinh nhật

Vũ Khắc Tiệp gửi đến Ngọc Trinh trong ngày sinh nhật: 'Cảm ơn em đã đồng hành cùng cuộc sống của anh. Mong em mãi xinh đẹp và hạnh phúc' - Ảnh: Instagram

Cô nàng khoe trọn đường cong cơ thể nuột nà trước ống kính - Ảnh: Instagram

Riêng Ngọc Trinh, cô vừa đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật mừng tuổi 30 lung linh sắc hồng. "Gà cưng" Vũ Khắc Tiệp đập tan tin đồn chia tay bạn trai với dòng chia sẻ cực ngọt dành cho "người ấy" của mình.

Không gian tiệc do chính tay bạn trai Ngọc Trinh chuẩn bị - Ảnh: FB

'Nữ hoàng nội y' đón tuổi mới trong căn phòng lung linh sắc hồng với hoa và bóng bay - Ảnh: FB

Ngọc Trinh hạnh phúc khi được bạn trai tổ chức tiệc sinh nhật: "Đây là lần thứ 2 anh lại chuẩn bị căn phòng đặc biệt này cho em. Em thấy thương anh lắm, vì anh luôn dành thời gian rất nhiều để chuẩn bị làm cho em những gì em thích. Nhiều khi em tò mò hỏi mà anh cứ nói bí mật, làm em tò mò muốn chết luôn kakaka. Cám ơn anh đã đến bên em, mang cho em thật nhiều niềm vui bất ngờ và ngọt ngào hạnh phúc, luôn chiều chuộng và cưng em, ở bên anh em cảm giác như mình là 1 cô công chúa nhỏ thật sự vậy, anh dỗ dành em từng chút một. Dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn luôn là người xin lỗi em trước, em vui lắm. Yêu anh vô vàn, yêu anh nhất trần đời, em yêu anh".