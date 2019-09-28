Vũ Khắc Tiệp chơi lớn, tung ảnh Ngọc Trinh khoe thân giữa trời với bikini lưới để mừng sinh nhật

Mừng sinh nhật 30 tuổi của Ngọc Trinh, ông bầu Vũ Khắc Tiệp tung hình ảnh cực nóng bỏng của "gà cưng" khiến dân mạng "bỏng mắt".
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Quan hệ gắn bó thân thiết nhiều năm cả trong công việc và cuộc sống, ông bầu Vũ Khắc Tiệp có cách chúc mừng sinh nhật Ngọc Trinh vô cùng đặc biệt. Trên Instagram cá nhân, "Ông trùm chân dài" tung hình ảnh cực nóng bỏng của "gà cưng" khiến dân tình "đỏ mặt tía tai".
Trong ảnh, người mẫu Ngọc Trinh diện bikini lưới "như có như không" đứng tạo dáng giữa thiên nhiên, khoe trọn 3 vòng nóng bỏng trước ống kính.
Riêng Ngọc Trinh, cô vừa đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật mừng tuổi 30 lung linh sắc hồng. "Gà cưng" Vũ Khắc Tiệp đập tan tin đồn chia tay bạn trai với dòng chia sẻ cực ngọt dành cho "người ấy" của mình.
Ngọc Trinh hạnh phúc khi được bạn trai tổ chức tiệc sinh nhật: "Đây là lần thứ 2 anh lại chuẩn bị căn phòng đặc biệt này cho em. Em thấy thương anh lắm, vì anh luôn dành thời gian rất nhiều để chuẩn bị làm cho em những gì em thích. Nhiều khi em tò mò hỏi mà anh cứ nói bí mật, làm em tò mò muốn chết luôn kakaka. Cám ơn anh đã đến bên em, mang cho em thật nhiều niềm vui bất ngờ và ngọt ngào hạnh phúc, luôn chiều chuộng và cưng em, ở bên anh em cảm giác như mình là 1 cô công chúa nhỏ thật sự vậy, anh dỗ dành em từng chút một. Dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn luôn là người xin lỗi em trước, em vui lắm. Yêu anh vô vàn, yêu anh nhất trần đời, em yêu anh".
Qua đó có thể khẳng định rằng, chuyện tình cảm của “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp vẫn rất tốt đẹp. Hiện tại người hâm mộ đang hi vọng, “Nữ hoàng nội y” sớm công khai diện mạo và danh tính bạn trai.