Lộ hình ảnh của bạn trai Ngọc Trinh, dân tình đoán lớn tuổi vì bụng phệ?

Hậu trường 28/09/2019 18:17

Các "thánh soi" đã phát hiện ra bóng dáng một người đàn ông thấp thoáng trong loạt ảnh được Ngọc Trinh đăng tải. Nhiều người cho rằng đây là bạn trai "nữ hoàng nội y".

Tối 27/9, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng đón tuổi 30 bên bạn bè thân thiết. Trên trang cá nhân, chân dài Trà Vinh khiến dân mạng không khỏi ghen tỵ khi đăng tải hình ảnh không gian bữa tiệc thơ mộng.

Theo chia sẻ, không gian tiệc sinh nhật ngập sắc hồng với hoa, bóng bay và nến do chính tay người tình bí mật của Ngọc Trinh trang hoàng. Đây là lần thứ 2 "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp nhận được món quà bất ngờ từ "người ấy" trong ngày sinh nhật.

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Ngọc Trinh mừng tuổi 30 trong không gian lung linh sắc hồng - Ảnh: FB

Cô cũng tiết lộ về bạn trai: "Cám ơn anh đã đến bên em, mang cho em thật nhiều niềm vui bất ngờ và ngọt ngào hạnh phúc, luôn chiều chuộng và cưng em. Ở bên anh em cảm giác như mình là một cô công chúa nhỏ, thật sự vậy, anh dỗ dành em từng chút một. Dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn luôn là người xin lỗi em trước, em vui lắm. Yêu anh vô vàn, yêu anh nhất trần đời, em yêu anh”.

Dòng chia sẻ này nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Các "thánh soi" cũng lập tức vào cuộc và bất ngờ tìm ra điều đặc biệt. Trong bức ảnh Ngọc Trinh nằm lên giường tạo dáng, dân mạng đã "soi" ra bóng dáng người đàn ông lạ mặt phản chiếu qua bóng bay.

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Trong một khoảnh khắc khác, cô nàng để lộ chi tiết đặc biệt qua chiếc bóng bay - Ảnh: FB

Zoom hết mức, fan nhận ra người đàn ông này mặc áo sơ mi trắng, quần đen đang say mê chụp ảnh cho Ngọc Trinh. Một số người suy đoán rằng, đây chính là người đàn ông “bí ẩn” mà chân dài Trà Vinh giấu kín lâu nay.

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Dân mạng 'soi' ra bóng dáng một người đàn ông đang chụp ảnh cho Ngọc Trinh - Ảnh: FB

Bức ảnh phản chiếu quá nhỏ không rõ gương mặt, tuy nhiên điều này càng khiến cư dân mạng nhiệt tình suy đoán về tuổi tác và diện mạo của người đàn ông được cho là bạn trai Ngọc Trinh. Mọi người nhận xét: “Cái style của ổng là tui dám chắc chắn ổng già luôn đó”; “Bụng ổng hơi phệ”; “Dáng như 1 ông trung niên”; “Anh chụp hình bụng có vẻ hơi phệ”… Dựa vào những chi tiết này, nhiều người còn "mạnh dạn" suy đoán bạn trai Ngọc Trinh U50, có người lại nghĩ U70…

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Dân mạng để lại vô số bình luận suy đoán về tuổi tác bạn trai Ngọc Trinh - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, một số người cũng đưa ra suy luận theo chiều hướng khác. Nhiều ý kiến cho rằng người chụp ảnh cho Ngọc Trinh có thể là trợ lý, người trong ekip hoặc ông bầu Vũ Khắc Tiệp, hoặc chỉ là một người bạn đến mừng sinh nhật...

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Từ khóa:   Vũ Khắc Tiệp bạn trai Ngọc Trinh nữ hoàng nội y

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