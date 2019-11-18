Trang Trần lần đầu kể về 'mối hận' với mẹ trong quá khứ, lý do mãi không chịu cưới dù đã có con

Đây là lần hiếm hoi cựu người mẫu Trang Trần tâm sự chuyện từng hận mẹ ruột nhiều năm vì cấm đoán mình theo đuổi nghệ thuật.

Mới đây, người mẫu Trang Trần bất ngờ chia sẻ về mâu thuẫn với mẹ trong quá khứ. Theo đó, cô có niềm đam mê nghệ thuật và quyết tâm theo đuổi khi mới 16 tuổi, thế nhưng mẹ ruột lại phản đối kịch liệt. Trang Trần viết: "Người mẹ của tôi! Tôi xin kể cho các bạn nghe về mối hận mẹ trong quá khứ!

Mẹ tui ghét cay đắng cái nghề tui đam mê là diễn xuất. Rồi người mẹ ấy cho một quyết định cứng rắn với con bé 16 tuổi phải quyết định: làm diễn viên ra đường tự lập, nếu làm giáo viên nhà cửa xe cộ cho vài miếng đất". Trang Trần lần đầu tiết lộ về mẹ ruột - Ảnh: FB Sau khi ra khỏi nhà, cô sống kham khổ, thậm chí Tết phải ở lại phòng trọ ăn mì tôm vì không có tiền về nhà.

Trang Trần từng hận mẹ vì cứ ngỡ bà bỏ mặc vì con gái không nghe lời. Thế nhưng sau gần 10 năm, cô mới biết sự thật. Cô kể lại: "Để rồi sau này khi em biết sự thật bả cho người theo dõi bảo vệ em mỗi khi em đi diễn New centery (sàn nhảy lớn nhất 20 năm trước) thì em bật khóc như một đứa trẻ bởi bao hận thù em dành cho mẹ suốt gần chục năm. Mẹ chửi em thậm tệ: Con ngu làm người không muốn lại muốn làm xướng ca vô loài". Hiện chân dài này đang sống cùng con gái Kiến Lửa - Ảnh: FB Chồng cô đang làm việc tại nước ngoài - Ảnh: Internet Trước đó, cô nàng đăng tải loạt ảnh đưa mẹ ruột đi làm đẹp và gửi lời xin lỗi đến bà. Theo chia sẻ, Trang Trần xin lỗi mẹ vì chưa chịu làm đám cưới. Cựu người mẫu trải lòng: "Bởi con sợ đám cưới lại tan tành mà con là đứa ngỗ nghịch sợ rằng không ai chịu nổi... Giờ cho con và con Nhung cày tiền con đưa mẹ đi du lịch làm đẹp".

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