'Thánh chửi' Trang Trần gây bão mạng khi hành xử thế này với người giúp việc làm 6 ngày đã nghỉ

Hậu trường 05/03/2019 16:45

Cách ứng xử của Trang Trần với người giúp việc không biết nấu ăn, làm 6 ngày đã xin nghỉ khiến cư dân mạng xúc động. 

Trang Trần nổi tiếng là người thẳng tính trong làng giải trí Việt. Cô nhiều lần khiến dư luận dậy sóng với những phát ngôn gây sốc. Chân dài này không ngại va chạm với bất kỳ ai và sẵn sàng đáp trả trước những vấn đề gây “chướng tai gai mắt”.

Tuy nhiên mới đây, Trang Trần lại khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về người giúp việc. Theo đó, chân dài này vô cùng đồng cảm và thương người giúp việc mới của mình. Dù bà không biết nấu ăn, làm 6 ngày đã xin nghỉ việc nhưng Trang Trần vẫn trả đủ tiền lương. Thậm chí, cô còn thưởng thêm 5 triệu đồng khi biết được hoàn cảnh khó khăn của bà, phải lên thành phố làm việc để nuôi con lâm bệnh nặng.

'Thánh chửi' Trang Trần gây bão mạng khi hành xử thế này với người giúp việc làm 6 ngày đã nghỉ - Ảnh 1
Nổi tiếng nóng tính, Trang Trần khiến những ai có ý định đụng chạm đến cô phải e dè - Ảnh: FBNV

Nguyên văn bài viết của Trang Trần:

"Người giúp việc tôi thay như thay áo! Riêng người phụ nữ này có tên là Nay ở Thốt Nốt, Cần Thơ, chỉ làm được 6 ngày làm tôi thật sự thương! Thấy cô hay khóc lúc ngồi giặt đồ mình cũng không hỏi bởi mình dặn lòng đừng quá tin người vì mình cũng bị giúp việc lừa rồi nên càng phòng bị. Rồi mình nằm trong phòng làm việc khóa cửa nhưng mở camera nghe cô ấy nói chuyện điện thoại với ai và nội dung gì.

Thì ra con cô ấy bị tai nạn nặng phẫu thuật xong nợ mấy chục triệu nên cô bỏ con ở nhà đi làm thuê. Làm nhà đầu tiên là quán ăn vì cô quê mùa không biết nấu ăn được 4 ngày họ cho cô nghỉ.

Lúc mình leo lên chùa Yên Tử, điện thoại công ty môi giới nói: Cô này không biết nấu ăn mà thật thà sạch sẽ, hơi già 60 tuổi... không đạt bất cứ chuẩn gì nhưng sao lòng mình lại muốn nhận.

Nghe điện thoại dưới chân chùa một cái mình chốt: Cho qua đi chỉ cần trung thực sao chị cũng huấn luyện được. Và quả thật cô ấy rất siêng năng và chịu khó nhà sạch bong, tiết kiệm từng bao ni lông, nấu cho bà Kiến ăn thô mộc và chịu đút và chạy theo khi bà Kiến chơi khu vui chơi.

Vì con mẹ có thể làm tất cả đó là cách cô ấy làm việc. Đêm cô ấy không ngủ sâu vì canh điện thoại sợ con ở quê có vấn đề gì. Lúc nào cũng để điện thoại cạnh chân giường.

'Thánh chửi' Trang Trần gây bão mạng khi hành xử thế này với người giúp việc làm 6 ngày đã nghỉ - Ảnh 2
Dòng trạng thái xúc động của Trang Trần - Ảnh: FBNV

Trưa nay cô luộc rau mầm đá nhừ toét mình thất vọng nhưng chợt nhớ: bà này miền Tây rau mầm đá có khi lần đầu thấy nên không nói gì. Rồi đang ăn cơm tự dưng có điện thoại, cô ấy hớt hải xin phép về. Thấy cô ấy khóc mà quặn lòng.

Tôi phải về con tôi chắc nó chết. Tôi khổ quá nhưng cô cho tôi xin tiền để đi xe về. Thông thường nghỉ ngang trả 50% nhưng làm người không ai làm vậy.

Có những người giúp việc lười nhác gian dối làm cả năm 1 nghìn cũng không cho. Riêng người đàn bà này làm mình muốn giúp. Gửi cô thêm 5 triệu dặn cô: cứ về quê nếu bệnh viện nói khó chữa phải lên tuyến trên cô gọi con.

Kiềm lòng không khóc vì người đàn bà lam lũ ấy cứ làm mình nhớ ánh mắt tuyệt vọng. Không có tiền sao cứu được con. 4 - 5 tiếng nữa cô ấy sẽ về đến bệnh viện Long Xuyên.

Book xe cho cô phải dặn lái xe: Chở cẩn thận vào chỗ bán vé nhé em, cô ấy nhà quê. Dặn cô bỏ tiền vào áo lót tội sợ bị móc túi! Cầu mong sự bình an, mẹ Quan Âm gia hộ cho mẹ con cô! Công cuộc tuyển giúp việc, tài xế xin phép được bắt đầu".

Ngay sau khi chia sẻ, Trang Trần nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng vì tấm lòng nhân ái và đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của mọi người xung quanh.

'Thánh chửi' Trang Trần gây bão mạng khi hành xử thế này với người giúp việc làm 6 ngày đã nghỉ - Ảnh 3
Hành động của Trang Trần nhận được sự hưởng ứng của cư dân mạng. Một người quen còn nhận xét hài hước: 'Chửi như thánh nhưng tâm cũng thiện phết' - Ảnh: FBNV

Sau chia sẻ này, không ít người đã có nhìn khác hơn về một "thánh chửi" Trang Trần nóng tính, đanh đá và không ngại chửi nhau “chan chát” trên mạng xã hội.

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