Trang Trần bức xúc lên tiếng chỉ trích những người "ném đá" cầu thủ Hà Đức Chinh và đội tuyển Việt Nam sau trận hòa với Malaysia trên sân khách tối qua.
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Mới đây, trên trang cá nhân, “thánh chửi” Trang Trần gây chú ý khi viết dòng trạng thái dài thể hiện nỗi bức xúc khi một số “anh hùng bàn phím” chỉ trích Hà Đức Chinh và đội tuyển Việt Nam vì bỏ lỡ cơ hội để đội bạn gỡ hòa khi dẫn trước hai bàn.
“Không ai là không muốn chiến thắng, hãy là fan bóng đá có não. Đừng bao giờ ném đá Chinh hay bất kỳ cầu thủ nào bởi tất cả các em đều hết mình cống hiến. Bóng đá là bộ môn đồng đội tạo nên sức mạnh chứ không thể bạn chỉ cào nát người dứt điểm cuối cùng. Mọi đớn đau các em phải chấp nhận vẫn chiến đấu, thay vì cào phím hãy động viên cổ vũ các em.
Mới hôm nào các bạn hô vang tên họ sao hôm nay các bạn nỡ tự vả vào mõm mình. Nhục mạ họ bạn không sang. Đội bạn nó như con trâu vật, nó lại giỏi sở trường đánh dứt điểm nhưng quá giỏi trong việc ăn vạ. Thể thao là cái bạn có thể nhìn rõ thế mạnh thế yếu cách chơi nên đừng ném đá. Hãy đồng lòng cho bọn hôi nách chơi xấu đó thấy sức mạnh Việt Nam”, Trang Trần "dằn mặt" các "anh hùng bàn phím".
Ngoài ra, bà chủ quán bún đậu mắm tôm cũng gửi lời yêu thương đến đội tuyển Việt Nam. Cô hi vọng người yêu bóng đá đừng buông lời mắng chửi các cầu thủ bởi họ đã cống hiến hết sức.
Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bài viết của bà mẹ một con nhận được sự hưởng ứng và đồng tình rất lớn từ cư dân mạng. Đông đảo người hâm mộ gửi lời động viên đến các cầu thủ và tin rằng thầy trò HLV người Hàn Quốc sẽ chiến thắng trong trận lượt về vào tối 15/12 trên sân Mỹ Đình.