Mới đây, trên trang cá nhân, “thánh chửi” Trang Trần gây chú ý khi viết dòng trạng thái dài thể hiện nỗi bức xúc khi một số “anh hùng bàn phím” chỉ trích Hà Đức Chinh và đội tuyển Việt Nam vì bỏ lỡ cơ hội để đội bạn gỡ hòa khi dẫn trước hai bàn.

“Không ai là không muốn chiến thắng, hãy là fan bóng đá có não. Đừng bao giờ ném đá Chinh hay bất kỳ cầu thủ nào bởi tất cả các em đều hết mình cống hiến. Bóng đá là bộ môn đồng đội tạo nên sức mạnh chứ không thể bạn chỉ cào nát người dứt điểm cuối cùng. Mọi đớn đau các em phải chấp nhận vẫn chiến đấu, thay vì cào phím hãy động viên cổ vũ các em.