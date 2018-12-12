Hoài Linh viết tâm sự xúc động cho đội tuyển Việt Nam, đoán kết quả trận lượt về trên sân Mỹ Đình

Với kết quả hòa trong trận chung kết lượt đi trên sân khách Malaysia, nghệ sĩ hài Hoài Linh đánh giá cao sự điềm tĩnh của đội tuyển Việt Nam.
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Sau kết quả hòa ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, người hâm mộ cùng nhiều nghệ sĩ Việt đã bày tỏ sự tiếc nuối vì trước đó chúng ta đã dẫn đội bạn đến 2 bàn. Dù vậy, cổ động viên vẫn đặt niềm tin rất lớn vào thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình.
Hiện tại, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội không ngừng gửi lời động viên tinh thần các cầu thủ. Trên trang cá nhân, danh hài Hoài Linh cũng chia sẻ dòng trạng thái khen ngợi đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là Quang Hải.
“Đá sân khách hòa có tỷ số là tốt lắm rồi. Các bạn giỏi lắm, dù hơi bị ép vẫn điềm tĩnh. Quang Hải tuyệt vời, chúc tuyển Việt Nam sức khỏe và bùng nổ trong trận lượt về tại sân vận động Mỹ Đình”, Hoài Linh khen ngợi và chúc các cầu thủ sẽ bùng nổ hết mình ở trận lượt về trên sân nhà.
Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ đồng tình với lời chia sẻ của Hoài Linh. Đáng chú ý là phần dự đoán kết quả của diễn viên Tiến Luật: “Mỹ Đình 4-2 hen anh”. Ngay sau đó, nam danh hài cũng khiến người hâm mộ hào hứng khi đưa ra kết quả dự đoán ở trận lượt về trên sân nhà với phần thắng nghiêng về Việt Nam: “Việt Nam thắng 2-0 là ok rồi em”.
Trận lượt về trong khuôn khổ AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 15/12 tại sân vận động Mỹ Đình.