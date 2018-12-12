Hoài Linh viết tâm sự xúc động cho đội tuyển Việt Nam, đoán kết quả trận lượt về trên sân Mỹ Đình

Sau kết quả hòa ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, người hâm mộ cùng nhiều nghệ sĩ Việt đã bày tỏ sự tiếc nuối vì trước đó chúng ta đã dẫn đội bạn đến 2 bàn. Dù vậy, cổ động viên vẫn đặt niềm tin rất lớn vào thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Hiện tại, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội không ngừng gửi lời động viên tinh thần các cầu thủ. Trên trang cá nhân, danh hài Hoài Linh cũng chia sẻ dòng trạng thái khen ngợi đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là Quang Hải.