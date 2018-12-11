Loạt sao Việt mặc áo đỏ sao vàng, hào hứng sang Malaysia cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Tối nay (11/12), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại sân Bukit Jalil (Malaysia) có sức chứa hơn 80.000 khán giả. Nhiều người dự đoán các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội tuyển chủ nhà.

Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta không hề đơn độc. Từ sớm, rất đông cổ động viên (CĐV) đã có mặt tại sân bay để lên đường sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Trong số đó có không ít nghệ sĩ như diễn viên Bình Minh, Á hậu Lệ Hằng… Tất cả đều mặc áo đỏ sao vàng ủng hộ tinh thần các cầu thủ.