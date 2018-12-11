Loạt sao Việt mặc áo đỏ sao vàng, hào hứng sang Malaysia cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Diễn viên Kiều Linh, Á hậu Lệ Hằng... khoe ảnh sang Malaysia cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.
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Tối nay (11/12), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại sân Bukit Jalil (Malaysia) có sức chứa hơn 80.000 khán giả. Nhiều người dự đoán các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội tuyển chủ nhà.
Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta không hề đơn độc. Từ sớm, rất đông cổ động viên (CĐV) đã có mặt tại sân bay để lên đường sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Trong số đó có không ít nghệ sĩ như diễn viên Bình Minh, Á hậu Lệ Hằng… Tất cả đều mặc áo đỏ sao vàng ủng hộ tinh thần các cầu thủ.
Mới đây, diễn viên Kiều Linh nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi khoe ảnh cùng chồng sang Malaysia để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Dưới phần bình luận, cư dân mạng không ngừng để lại bình luận "ghen tỵ" với chân dài này vì được trực tiếp cổ vũ cho các cầu thủ.
Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 từng xảy ra sự cố CĐV Malaysia tràn qua khán đài để hành hung và đánh CĐV Việt Nam. Tất cả người hâm mộ đều mong sự cố đó sẽ không lặp lại trong trận đấu tối nay.