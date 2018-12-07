Xúc động khi đọc tâm thư MC Lại Văn Sâm gửi HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam

MC Lại Văn Sâm đã viết tâm thư gửi HLV người Hàn Quốc và đội tuyển Việt Nam sau trận thắng trước Philippines tại Mỹ Đình tối qua.
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Chiến thắng 2-1 trong trận lượt về trước Philippines đã giúp đội tuyển Việt Nam giành được tấm vé vào chung kết AFF Cup 2018. Sau trận đấu, các cầu thủ được người hâm mộ nhắc đến như những người hùng. Đặc biệt, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo được mọi người ca ngợi hết lời vì tài cầm quân của mình.
Là một cổ động viên cuồng nhiệt của bóng đá, mới đây nhà báo Lại Văn Sâm đã đăng dòng trạng thái ca ngợi thành tích của thầy trò HLV Park Hang Seo: "Này tôi nói thật nhá, ông Park Hang Seo nhá, tôi yêu ông lắm ý! Ông xứng đáng là một công dân đáng kính trọng của đất nước tôi!!!
Này tôi nói thật với cả đội tuyển bóng đá Việt Nam nhá, cả đất nước VN này đều yêu các bạn lắm ý! Yêu thương tất cả lắm ý! Nhất quả đất luôn! Việt Nam ơi, tiến lên!!!"
Hiện tại, trên khắp các trang mạng, nhiều khán giả và sao Việt không ngừng gửi những lời động viên đến HLV Park Hang Seo và các học trò. Người hâm mộ hi vọng các cầu thủ sẽ giữ vững phong độ để mang cup vô địch trở về.