Xúc động khi đọc tâm thư MC Lại Văn Sâm gửi HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam

Chiến thắng 2-1 trong trận lượt về trước Philippines đã giúp đội tuyển Việt Nam giành được tấm vé vào chung kết AFF Cup 2018. Sau trận đấu, các cầu thủ được người hâm mộ nhắc đến như những người hùng. Đặc biệt, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo được mọi người ca ngợi hết lời vì tài cầm quân của mình.

Việt Nam lọt vào chung kết AFF Cup 2018 sau chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Philippines - Ảnh: Internet

Là một cổ động viên cuồng nhiệt của bóng đá, mới đây nhà báo Lại Văn Sâm đã đăng dòng trạng thái ca ngợi thành tích của thầy trò HLV Park Hang Seo: "Này tôi nói thật nhá, ông Park Hang Seo nhá, tôi yêu ông lắm ý! Ông xứng đáng là một công dân đáng kính trọng của đất nước tôi!!!