‘Hừng hực khí thế’ khi đọc bài thơ danh hài Chiến Thắng viết tặng đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn

Tối nay (11/12), trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Malaysia sẽ diễn ra. Hiện tại, hàng triệu cổ động viên cùng nhiều nghệ sĩ Việt đã đưa ra dự đoán và gửi trọn niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo.

Là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, danh hài Chiến Thắng khiến cư dân mạng thích thú khi làm thơ cổ động tinh thần của đội tuyển Việt Nam.