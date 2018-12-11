‘Hừng hực khí thế’ khi đọc bài thơ danh hài Chiến Thắng viết tặng đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn

Cư dân mạng vô cùng thích thú khi đọc bài thơ danh hài Chiến Thắng gửi đến đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt đi với Malaysia.
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Tối nay (11/12), trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Malaysia sẽ diễn ra. Hiện tại, hàng triệu cổ động viên cùng nhiều nghệ sĩ Việt đã đưa ra dự đoán và gửi trọn niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo.
Là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, danh hài Chiến Thắng khiến cư dân mạng thích thú khi làm thơ cổ động tinh thần của đội tuyển Việt Nam.
Nội dung bài thơ của danh hài Chiến Thắng: "Hôm nay ta gặp MaLai/ Qua cả một chặng đường dài cam go/ Quẳng đi tất cả âu lo/ Đá bằng nhiệt huyết để cho họ sầu/ Việt Nam sắp ở ngôi đầu/ Văn Lâm, Văn Hậu, Xuân Trường cố lên/ Hàng tiền đạo sẽ gọi tên/ Quang Hải, Công Phượng luôn trên chủ nhà/ Đá cho lưới họ rách ra/ Không được nhiều cũng phải là 2-0/ Cả nước mình đang ngóng trông/ Thắng lợi, đoạt cúp, chờ mong lâu rồi/ MaLai họ cũng thế thôi/ To mồm múa mép khua môi dọa người/ Việt Nam sẽ nở nụ cười / Đoạt cúp vô địch mong mười năm nay/ Cờ đỏ sao vàng tung bay/ 90 triệu tiếng vỗ tay vang rền. Chẳng bao giờ có thể quên/ Ngày đội bóng Việt ghi tên sử vàng/ Lịch sử sắp sửa sang trang/ Phang cho anh Mã tan hoang mặt mày/ Và trong lồng ngực căng đầy/ Con tim thổn thức vui ngày... Vinh Quang!”.
Với những kỳ tích mà bóng đá Việt Nam đã làm được suốt một năm qua, người hâm mộ đang kỳ vọng lớn rằng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ mang về chức vô địch AFF Cup 2018.