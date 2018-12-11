‘Hừng hực khí thế’ khi đọc bài thơ danh hài Chiến Thắng viết tặng đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn

Hậu trường 11/12/2018 14:21

Cư dân mạng vô cùng thích thú khi đọc bài thơ danh hài Chiến Thắng gửi đến đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt đi với Malaysia.

Tối nay (11/12), trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Malaysia sẽ diễn ra. Hiện tại, hàng triệu cổ động viên cùng nhiều nghệ sĩ Việt đã đưa ra dự đoán và gửi trọn niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo.

Là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, danh hài Chiến Thắng khiến cư dân mạng thích thú khi làm thơ cổ động tinh thần của đội tuyển Việt Nam.

‘Hừng hực khí thế’ khi đọc bài thơ danh hài Chiến Thắng viết tặng đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn - Ảnh 1
Danh hài Chiến Thắng làm thơ cổ động tinh thần đội tuyển Việt Nam trước trận đấu - Ảnh: FBNV 
‘Hừng hực khí thế’ khi đọc bài thơ danh hài Chiến Thắng viết tặng đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn - Ảnh 2
Hiện tại rất đông người hâm mộ đã có mặt tại Malaysia để ủng hộ các cầu thủ - Ảnh: Internet

Nội dung bài thơ của danh hài Chiến Thắng: "Hôm nay ta gặp MaLai/ Qua cả một chặng đường dài cam go/ Quẳng đi tất cả âu lo/ Đá bằng nhiệt huyết để cho họ sầu/ Việt Nam sắp ở ngôi đầu/ Văn Lâm, Văn Hậu, Xuân Trường cố lên/ Hàng tiền đạo sẽ gọi tên/ Quang Hải, Công Phượng luôn trên chủ nhà/ Đá cho lưới họ rách ra/ Không được nhiều cũng phải là 2-0/ Cả nước mình đang ngóng trông/ Thắng lợi, đoạt cúp, chờ mong lâu rồi/ MaLai họ cũng thế thôi/ To mồm múa mép khua môi dọa người/ Việt Nam sẽ nở nụ cười / Đoạt cúp vô địch mong mười năm nay/ Cờ đỏ sao vàng tung bay/ 90 triệu tiếng vỗ tay vang rền. Chẳng bao giờ có thể quên/ Ngày đội bóng Việt ghi tên sử vàng/ Lịch sử sắp sửa sang trang/ Phang cho anh Mã tan hoang mặt mày/ Và trong lồng ngực căng đầy/ Con tim thổn thức vui ngày... Vinh Quang!”.

‘Hừng hực khí thế’ khi đọc bài thơ danh hài Chiến Thắng viết tặng đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn - Ảnh 3

‘Hừng hực khí thế’ khi đọc bài thơ danh hài Chiến Thắng viết tặng đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn - Ảnh 4
Không khí bóng đá đang hừng hực bên dưới phần bình luận - Ảnh: FBNV

Với những kỳ tích mà bóng đá Việt Nam đã làm được suốt một năm qua, người hâm mộ đang kỳ vọng lớn rằng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ mang về chức vô địch AFF Cup 2018.

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Từ khóa:   Danh hài Chiến Thắng đội tuyển Việt Nam AFF cup 2018

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