'Ăn gạch' mãi không chán, Hoàng Hải Thu tiếp tục dự đoán về đội tuyển Việt Nam và cái kết bất ngờ

Tối qua (6/12), tại sân vận động Mỹ Đình, trận bán kết lượt về giữa hai đội Việt Nam - Philippines đã diễn ra. Sau hai hiệp đấu, đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-1 và giành chiếc vé vào chung kết AFF Cup 2018.

Nguyễn Quang Hải là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam. Anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận - Ảnh: FBNV

Sau khi vào sân ít phút, Công Phượng xuất sắc nâng tỷ số - Ảnh: FBNV

Ngay khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn cổ động viên trên khắp mọi miền đất nước đã xuống đường ăn mừng chiến thắng này. Đặc biệt, hàng loạt sao Việt đã gửi lời khen ngợi, chúc mừng sự xuất sắc của thầy trò HLV người Hàn Quốc trên trang cá nhân.