'Ăn gạch' mãi không chán, Hoàng Hải Thu tiếp tục dự đoán về đội tuyển Việt Nam và cái kết bất ngờ

Lần này, Hoàng Hải Thu nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng khi đoán đúng tỷ số với phần thắng nghiêng về đội tuyển Việt Nam.
- Văn Hậu ngậm ngùi nhớ người yêu xinh như hot girl sau giây phút ăn mừng chiến thắng
- Việt Nam chiến thắng Philippines, nhiều sao Việt đã có mặt để ăn mừng ngay trên sân
Tối qua (6/12), tại sân vận động Mỹ Đình, trận bán kết lượt về giữa hai đội Việt Nam - Philippines đã diễn ra. Sau hai hiệp đấu, đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-1 và giành chiếc vé vào chung kết AFF Cup 2018.
Ngay khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn cổ động viên trên khắp mọi miền đất nước đã xuống đường ăn mừng chiến thắng này. Đặc biệt, hàng loạt sao Việt đã gửi lời khen ngợi, chúc mừng sự xuất sắc của thầy trò HLV người Hàn Quốc trên trang cá nhân.
Cũng là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, Hoàng Hải Thu – từng được mệnh danh là “Miss tiên tri” đã đến sân vận động cổ vũ cho các cầu thủ. Đặc biệt, trước giờ bóng lăn, chân dài này gây bão dư luận khi tiếp tục đưa ra dự đoán với kết quả trận đấu 2-1 nghiêng về Việt Nam. Sau nhiều lần bị “ném đá” thì cuối cùng, Hoàng Hải Thu cũng được khen ngợi vì đoán đúng kết quả như mong ước của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.