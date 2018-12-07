'Ăn gạch' mãi không chán, Hoàng Hải Thu tiếp tục dự đoán về đội tuyển Việt Nam và cái kết bất ngờ

Hậu trường 07/12/2018 14:18

Lần này, Hoàng Hải Thu nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng khi đoán đúng tỷ số với phần thắng nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Tối qua (6/12), tại sân vận động Mỹ Đình, trận bán kết lượt về giữa hai đội Việt Nam - Philippines đã diễn ra. Sau hai hiệp đấu, đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-1 và giành chiếc vé vào chung kết AFF Cup 2018.

'Ăn gạch' mãi không chán, Hoàng Hải Thu tiếp tục dự đoán về đội tuyển Việt Nam và cái kết bất ngờ - Ảnh 1
Nguyễn Quang Hải là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam. Anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận - Ảnh: FBNV
'Ăn gạch' mãi không chán, Hoàng Hải Thu tiếp tục dự đoán về đội tuyển Việt Nam và cái kết bất ngờ - Ảnh 2
Sau khi vào sân ít phút, Công Phượng xuất sắc nâng tỷ số - Ảnh: FBNV 

Ngay khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn cổ động viên trên khắp mọi miền đất nước đã xuống đường ăn mừng chiến thắng này. Đặc biệt, hàng loạt sao Việt đã gửi lời khen ngợi, chúc mừng sự xuất sắc của thầy trò HLV người Hàn Quốc trên trang cá nhân.

Cũng là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, Hoàng Hải Thu – từng được mệnh danh là “Miss tiên tri” đã đến sân vận động cổ vũ cho các cầu thủ. Đặc biệt, trước giờ bóng lăn, chân dài này gây bão dư luận khi tiếp tục đưa ra dự đoán với kết quả trận đấu 2-1 nghiêng về Việt Nam. Sau nhiều lần bị “ném đá” thì cuối cùng, Hoàng Hải Thu cũng được khen ngợi vì đoán đúng kết quả như mong ước của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

'Ăn gạch' mãi không chán, Hoàng Hải Thu tiếp tục dự đoán về đội tuyển Việt Nam và cái kết bất ngờ - Ảnh 3
Sau trận đấu, Facebook của chân dài họ Hoàng 'sáng nhất đêm nay' nhờ dòng trạng thái dự đoán kết quả: 'Trước giờ bóng lăn, Việt Nam thắng 2-1, ai theo tui không' - Ảnh: FBNV

'Ăn gạch' mãi không chán, Hoàng Hải Thu tiếp tục dự đoán về đội tuyển Việt Nam và cái kết bất ngờ - Ảnh 4

'Ăn gạch' mãi không chán, Hoàng Hải Thu tiếp tục dự đoán về đội tuyển Việt Nam và cái kết bất ngờ - Ảnh 5
Ngoài những lời khen vì tài 'tiên tri' của mình, Hoàng Hải Thu nhận được nhiều câu hỏi về tỷ số của trận chung kết sắp tới giữa Việt Nam và Malaysia - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Hoàng Hải Thu AFF cup đội tuyển Việt Nam

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