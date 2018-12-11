Xúc động đọc tâm thư của Quang Hải trước giờ 'đại chiến' giữa Malaysia - Việt Nam

Tâm sự của cầu thủ mang áo số 19 nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Đàm Vĩnh Hưng lập tức nhắn nhủ bên dưới phần bình luận.

Chỉ còn vài giờ nữa đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân thi đấu trong trận chung kết lượt đi trên sân của đội chủ nhà Malaysia. Hàng nghìn cổ động viên đã lên đường sang nước bạn để “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Park Hang Seo, giúp cả đội có tinh thần chiến đấu tốt nhất. Trước sự kỳ vọng của hàng triệu người Việt Nam, cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã viết tâm thư xúc động trước giờ bóng lăn, làm tăng thêm niềm tin của cổ động viên nước nhà.

Quang Hải tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ một lần nữa chạm đến đỉnh vinh quang - Ảnh: FBNV Quang Hải viết: “Hải đã từng được sống trong khoảnh khắc cả dân tộc cùng ca vang bài ca chiến thắng vào những ngày cuối năm 2008 khi Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup. Bản thân Hải cũng đã từng phải chịu nỗi buồn khi đã rất gần ngưỡng cửa của lịch sử, đó là khi Hải và đồng đội phải dừng bước sau 120 phút chung kết U23 tại Thường Châu. Nguyễn Quang Hải đang được xem là một trong những cầu thủ chơi hay nhất giải - Ảnh: Internet Hải luôn ý thức và cảm nhận được rằng tình cảm của người dân Việt Nam dành cho trái bóng lớn lao đến nhường nào. Chúng ta, mỗi con người Việt Nam trong đó có Hải luôn tin rằng sẽ có 1 ngày bóng đá Việt Nam thêm 1 lần nữa chạm đến đỉnh vinh quang, bởi lẽ dù trải qua bao thăng trầm, bao khó khăn, chúng ta vẫn không lùi bước, hướng về niềm tin sẽ chiến thắng”.

Bài viết của chàng tiền vệ trẻ nhận được hàng chục ngàn lượt like và bình luận của cổ động viên khắp cả nước. Ngay bên dưới bài viết, “Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng cũng nhắn nhủ đến Quang Hải: “Nhất định phải chiến thắng! Không áp lực gì hết em nha". Đàm Vĩnh Hưng khuyên cả đội không nên áp lực để mang chiến thắng trở về - Ảnh: FBNV Tập trung và bình tĩnh là điều cổ động viên nhắn nhủ nhiều nhất đến các cầu thủ trước trận đấu - Ảnh: FBNV Hiện tại, hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang hướng về các cầu thủ của chúng ta. Với những gì thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm được trong năm 2018, người dân nước nhà tin rằng kỳ tích sẽ xảy ra một lần nữa.

Loạt sao Việt mặc áo đỏ sao vàng, hào hứng sang Malaysia cổ vũ đội tuyển Việt Nam Diễn viên Kiều Linh, Á hậu Lệ Hằng... khoe ảnh sang Malaysia cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

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