'Thánh chửi' Trang Trần nổi đóa khi liên tục bị hỏi về chồng: 'Thứ đàn bà vô duyên vô học...'

Hậu trường 18/01/2019 15:00

"Sao cứ quan tâm chồng tôi để làm cái gì. Ừ thôi tôi bị chồng bỏ, chồng chê, chồng chán... miễn có nhiều tiền được chưa?", Trang Trần tức giận khi bị hỏi về chồng.

Là một người khá thẳng tính, Trang Trần được xem là một trong những chân dài sở hữu nhiều phát ngôn sốc nhất nhì showbiz Việt. Khi gặp bất cứ sự việc gì đó "chướng tai gai mắt", cô không ngần ngại đưa ra quan điểm cá nhân. Với sự thẳng thắn và tính cách có phần đanh đá, Trang Trần khiến nhiều người phải dè chừng khi muốn đụng chạm.

Cũng vì lý do này mà dù đã rút lui về hậu trường, Trang Trần vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Cô không ít lần khiến dư luận dậy sóng với hàng loạt phát ngôn "sốc - độc" trên mạng xã hội.

'Thánh chửi' Trang Trần nổi đóa khi liên tục bị hỏi về chồng: 'Thứ đàn bà vô duyên vô học...' - Ảnh 1
Trang Trần là chủ nhân của rất nhiều phát ngôn sốc - Ảnh: Internet

Sau phát ngôn bàn về vấn đề trinh tiết, đụng chạm đến hàng loạt chân dài đình đám của làng giải trí Việt, mới đây Trang Trần lại một lần nữa gây xôn xao khi đưa ra đánh giá về sự duyên dáng của phụ nữ hiện nay.

Clip Trang Trần bức xúc lên tiếng khi liên tục bị hỏi về ông xã Louis Trần.

Theo đó, bà chủ quán bún đậu mắm tôm thẳng thắn nhận định, sự duyên dáng của phụ nữ hiện đại không còn dựa vào cử chỉ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Cô cho rằng, duyên là “đừng mắt la mày lém nhìn chồng người và người yêu của người”.

Ngoài ra, Trang Trần tỏ ra gay gắt khi bị nhiều người hỏi và muốn nhìn mặt ông xã Louis Trần: "Ai cứ hỏi về chồng người đó là thứ đàn bà vô duyên vô học vô dạng vô hình. Đàn bà mà tỏ ra đức hạnh cao sang, đi nhẹ nói khẽ cười duyên nhưng hở ra là cướp chồng bạn. Mấy đứa ăn to nói lớn, nói tục chửi bậy thì không bao giờ dám làm bậy đâu... Vì thế, đàn bà thời nay hãy bật công tắc đầu trước khi hỏi".

'Thánh chửi' Trang Trần nổi đóa khi liên tục bị hỏi về chồng: 'Thứ đàn bà vô duyên vô học...' - Ảnh 2
Ảnh hiếm hoi của Trang Trần và ông xã bên con gái Kiến Lửa - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại, “thánh chửi” còn nổi cơn thịnh nộ khi liên tục bị hỏi về chuyện cá nhân. Trang Trần tuyên bố không bao giờ ghen, vì "đàn bà ghen là mất cả giá trị". Tuy nhiên cô rất bức xúc khi liên tục bị hỏi về bố bé Kiến Lửa.

“Sao cứ quan tâm chồng tôi để làm cái gì. Ừ thôi tôi bị chồng bỏ, chồng chê, chồng chán... miễn có nhiều tiền được chưa? Mỗi người một lý tưởng sống, mọi người cần sớm còn tôi về xế chiều. Hiện tại, vợ chồng tôi còn tập trung kiếm tiền. Không có tiền sao tôi đảm bảo được cuộc sống cho con. Hãy cứ đẻ đi rồi biết...", Trang Trần gay gắt.

Đến lượt 'thánh chửi' Trang Trần dằn mặt những người 'ném đá' đội tuyển Việt Nam

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Trang Trần bức xúc lên tiếng chỉ trích những người "ném đá" cầu thủ Hà Đức Chinh và đội tuyển Việt Nam sau trận hòa với Malaysia trên sân khách tối qua.

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