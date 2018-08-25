'Thánh chửi' Trang Trần bất ngờ lên tiếng về lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương

Hậu trường 25/08/2018 13:57

Tự nhận không thân quen, Trang Trần bất ngờ lên tiếng về tiệc đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương. Cô hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với cặp đôi trong thời gian tới.

Tối qua (24/8), lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương đã chính thức diễn ra ở một resort 5 sao tại quê hương chú rể. Buổi lễ được cử hành trong không khí ấm áp và được thắt chặt an ninh.

Dù cố ý bảo mật thông tin và hình ảnh nhưng cuối cùng một số khoảnh khắc trong buổi lễ cũng bị rò rỉ ra ngoài và nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

'Thánh chửi' Trang Trần bất ngờ lên tiếng về lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương - Ảnh 1
Rò rỉ hình ảnh Nhã Phương trong lễ đính hôn - Ảnh: Internet
'Thánh chửi' Trang Trần bất ngờ lên tiếng về lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương - Ảnh 2
Có thể thấy, cặp đôi đã hạn chế số lượng khách mời tối đa nhất có thể - Ảnh: Internet
'Thánh chửi' Trang Trần bất ngờ lên tiếng về lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương - Ảnh 3
Khoảnh khắc bố Nhã Phương đưa con gái đến khu vực làm lễ - Ảnh: Internet

Không chỉ người hâm mộ vui mừng về cái kết đẹp của cặp đôi trai tài gái sắc này mà mới đây, Trang Trần cũng lên tiếng chúc mừng cặp đôi. Bà chủ quán bún đậu mắm tôm chia sẻ, đây là lễ đính hôn mà cô vô cùng trông đợi. Dù chưa làm việc chung hay quen thân nhưng Trang Trần vẫn gửi lời chúc phúc đến đôi trai tài gái sắc. Chân dài này cũng khuyên những cô gái khác đừng làm phiền đến nam danh hài.

Trang Trần viết: "Lễ đính hôn tôi mong đợi nhất! Chẳng thân quen lắm, chưa từng làm việc chung, cũng chưa nhậu chung nhưng tôi mong chờ và giờ tung hoa cho họ. Tôi tin và hy vọng sẽ không có mấy quỷ sống hồn ma bóng quế làm phiền cuộc đời họ. Trái ngọt sẽ thật quý nếu ta bắt gặp nó trên một cái cây khô trụi lá ngoài sa mạc. Tình yêu và cái kết đó là bằng chứng: xã hội có nói gì, chim lợn có hót sao, ruồi có bu thế nào thì chính họ sẽ biết họ sẽ bên ai suốt cuộc đời! Mấy má bớt chấm phá bình luận hãy tập trung sống tốt cuộc đời mình. Thành tâm chúc phúc cho hai người! Mau có trái ngọt bế bồng nha".

'Thánh chửi' Trang Trần bất ngờ lên tiếng về lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương - Ảnh 4
Trang Trần bất ngờ gửi lời chúc mừng đến Trường Giang và Nhã Phương - Ảnh: FBNV
'Thánh chửi' Trang Trần bất ngờ lên tiếng về lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương - Ảnh 5
Cô nhận được rất nhiều sự đồng tình của cư dân mạng. Không ít người cùng nhau gửi lời chúc phúc đến cặp đôi - Ảnh: FBNV

Trường Giang và Nhã Phương cùng đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho lễ đính hôn vào ngày mai?

Trường Giang và Nhã Phương cùng đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho lễ đính hôn vào ngày mai?

Theo một nguồn tin được biết, lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương sẽ được tổ chức vào ngày mai. Hiện cả hai đã bay đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho ngày trọng đại.

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Từ khóa:   Trang Trần Thánh chửi Trang Trần Nhã Phương và Trường Giang

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