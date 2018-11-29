Mừng con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần làm thơ cảm động và tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm

Hậu trường 29/11/2018 17:12

Trang Trần vừa tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng mừng con gái Kiến Lửa (tên thật là Mai Khôi) tròn 3 tuổi. Đây là lần đầu tiên chân dài này tiết lộ tên thật của con gái cưng với công chúng.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Trang Trần đăng tải loạt hình ảnh hạnh phúc mừng con gái Kiến Lửa tròn 3 tuổi. Cô và người thân tự tay trang trí không gian lung linh, ngập tràn bóng bay, hình ảnh cùng nhiều loại trái cây, bánh ngọt để “tiểu công chúa” có một ngày sinh nhật ấm áp bên gia đình và bạn bè.

Dù ba Louis Trần không thể về kịp để mừng ngày đặc biệt, nhưng có thể thấy bé Kiến Lửa rất hạnh phúc. Cô bé cười tít mắt khi được mẹ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Diện chiếc đầm trắng tinh khôi lộng lẫy, cô bé hóa thân thành nàng công chúa đáng yêu và xinh xắn.

Mừng con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần làm thơ cảm động và tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm - Ảnh 1
Trang Trần hạnh phúc làm tiệc sinh nhật ấm áp cho con gái - Ảnh: FBNV
Mừng con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần làm thơ cảm động và tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm - Ảnh 2
Nữ diễn viên làm thơ tặng con gái và tiết lộ tên thật của cô bé - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, nhân dịp con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần đã viết tặng Kiến Lửa bài thơ vô cùng ý nghĩa. Trong ngày đặc biệt này, chân dài sinh năm 1985 lần đầu hé lộ tên thật của con gái cưng là Mai Khôi.

Nguyên văn bài thơ Trang Trần viết tặng con gái làm nhiều người xúc động:

"Con là ánh nắng ấm áp

Để trái tim mẹ luôn thấy bình yên

Chỉ cần con yên vui đó là

Hạnh phúc của gia đình

Yêu con Mai Khôi!"

Mừng con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần làm thơ cảm động và tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm - Ảnh 3
Bé Kiến Lửa hạnh phúc thổi nến bên cạnh bạn bè, người thân - Ảnh: FBNV
Mừng con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần làm thơ cảm động và tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm - Ảnh 4
Cô bé hóa công chúa tinh khôi trong ngày đặc biệt của mình - Ảnh: FBNV
Mừng con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần làm thơ cảm động và tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm - Ảnh 5
Trang Trần ở bên cạnh và chăm chút cho con gái cưng từng li từng tí một - Ảnh: FBNV
Mừng con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần làm thơ cảm động và tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm - Ảnh 6
Nụ cười ngây thơ, đáng yêu của Mai Khôi khiến dân mạng 'tan chảy' - Ảnh: FBNV
Mừng con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần làm thơ cảm động và tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm - Ảnh 7
Trang Trần gọi điện video cho con gái nói chuyện với ba - Ảnh: FBNV
Mừng con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần làm thơ cảm động và tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm - Ảnh 8
Bà mẹ trẻ chuẩn bị rất nhiều bánh trái để con gái và các bạn được ăn chơi thỏa thích - Ảnh: FBNV

Mừng con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần làm thơ cảm động và tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm - Ảnh 9

Mừng con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần làm thơ cảm động và tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm - Ảnh 10
Bé Mai Khôi bất ngờ trước mòn quà hoành tráng của mẹ - Ảnh: FBNV
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