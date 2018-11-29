Mừng con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần làm thơ cảm động và tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm

Trang Trần vừa tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng mừng con gái Kiến Lửa (tên thật là Mai Khôi) tròn 3 tuổi. Đây là lần đầu tiên chân dài này tiết lộ tên thật của con gái cưng với công chúng.
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Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Trang Trần đăng tải loạt hình ảnh hạnh phúc mừng con gái Kiến Lửa tròn 3 tuổi. Cô và người thân tự tay trang trí không gian lung linh, ngập tràn bóng bay, hình ảnh cùng nhiều loại trái cây, bánh ngọt để “tiểu công chúa” có một ngày sinh nhật ấm áp bên gia đình và bạn bè.
Dù ba Louis Trần không thể về kịp để mừng ngày đặc biệt, nhưng có thể thấy bé Kiến Lửa rất hạnh phúc. Cô bé cười tít mắt khi được mẹ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Diện chiếc đầm trắng tinh khôi lộng lẫy, cô bé hóa thân thành nàng công chúa đáng yêu và xinh xắn.
Đặc biệt, nhân dịp con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần đã viết tặng Kiến Lửa bài thơ vô cùng ý nghĩa. Trong ngày đặc biệt này, chân dài sinh năm 1985 lần đầu hé lộ tên thật của con gái cưng là Mai Khôi.
Nguyên văn bài thơ Trang Trần viết tặng con gái làm nhiều người xúc động:
"Con là ánh nắng ấm áp
Để trái tim mẹ luôn thấy bình yên
Chỉ cần con yên vui đó là
Hạnh phúc của gia đình
Yêu con Mai Khôi!"