Mừng con gái tròn 3 tuổi, Trang Trần làm thơ cảm động và tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Trang Trần đăng tải loạt hình ảnh hạnh phúc mừng con gái Kiến Lửa tròn 3 tuổi. Cô và người thân tự tay trang trí không gian lung linh, ngập tràn bóng bay, hình ảnh cùng nhiều loại trái cây, bánh ngọt để “tiểu công chúa” có một ngày sinh nhật ấm áp bên gia đình và bạn bè.

Dù ba Louis Trần không thể về kịp để mừng ngày đặc biệt, nhưng có thể thấy bé Kiến Lửa rất hạnh phúc. Cô bé cười tít mắt khi được mẹ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Diện chiếc đầm trắng tinh khôi lộng lẫy, cô bé hóa thân thành nàng công chúa đáng yêu và xinh xắn.