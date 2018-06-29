Gom đồ đạc bán đi để xây cầu cho Hà Giang, Trang Trần điên tiết chửi khách là lợn khi đặt hàng mà không thèm lấy

Hậu trường 29/06/2018 16:31

Trang Trần bức xúc, dùng nhiều lời lẽ nặng nề để mắng chửi những vị khách khó ưa đặt hàng từ thiện nhưng "bỏ bom".

Sau khi MC Phan Anh mang 700 triệu lên tận Hà Giang hỗ trợ người dân đồng bào gặp thiên tai, Trang Trần cũng muốn đóng góp một phần công sức nhỏ của mình. Thay vì kêu gọi quyên góp như Phan Anh thì bà chủ quán bún đậu mắm tôm lại dùng đồ của mình mang ra bán, nhận thêm đồ người khác cho để gom tiền xây cầu. 

Vốn có nhiều kinh nghiệm bán hàng online nên chỉ sau vài ngày phát động chiến dịch, Trang Trần đã bán được hàng trăm đơn hàng đi khắp cả nước. Tuy nhiên, trong số đó có không ít khách hàng "bỏ bom", đặt hàng từ thiện nhưng không chịu nghe điện thoại khiến cựu người mẫu vô cùng bức xúc.

Gom đồ đạc bán đi để xây cầu cho Hà Giang, Trang Trần điên tiết chửi khách là lợn khi đặt hàng mà không thèm lấy - Ảnh 1
Trang Trần mặt phờ phạc vì bị 'bom' hàng chục đơn hàng từ thiện - Ảnh: Cắt từ clip

Xuất hiện trong clip livestream trên trang cá nhân, Trang Trần ngồi giữa mớ hàng bị trả về mà không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô liên tục dùng những ngôn từ nặng nề như lợn, nghèo mạt kiếp, con cái mang nghiệp... để mắng mỏ những khách hàng khó ưa.

"Em lạy các chị mua hàng từ thiện xong không lấy. Em cho người điện thoại nhắn tin các kiểu các chị không trả lời! Thật sự là quá sợ hãi. Em bán em không nuốt được đồng nào. Các chị có hiểu cho cái người bán hàng từ thiện không các chị? Thứ nhất là 50% 60% đồ từ thiện là của em, còn 30% người ta cho. Em bán là để xây cầu, số tiền bán bữa giờ là bảy mươi mấy triệu, một cây cầu 1 tỷ mấy lận...

Các chị đã mua thì các chị tạo phước, các chị đã không mua được tạo phước thì các chị đừng comment. Bọn em đã gọi cho các chị 4 lần, nhắn tin cho các chị 2 3 lần. Nhiều khi em không hiểu các chị có để đức cho con cái các chị không? Cái này em không bán để em xây cầu, em không ăn dọng vào mồm em đâu nhá.

Em mua đồ để em bán cho các chị. Các chị cứ hay than phiền cuộc đời các chị mãi mãi là con lợn, mãi mãi là con rệp.... Em gom từng đồng đấy ạ, cái vấn đề là công sức của em. Em bỏ hai ngày trời vừa livestream vừa gói hàng... Bao nhiêu người ngồi gói hàng, xong gửi đi rồi để chờ các chị chuyển tiền.... xong rồi hàng gửi về em phải livestream bán lại", Trang Trần bức xúc.

Gom đồ đạc bán đi để xây cầu cho Hà Giang, Trang Trần điên tiết chửi khách là lợn khi đặt hàng mà không thèm lấy - Ảnh 2
Trang Trần vô cùng bức xúc với những vị khách đặt hàng mà không lấy - Ảnh: Cắt từ clip
Gom đồ đạc bán đi để xây cầu cho Hà Giang, Trang Trần điên tiết chửi khách là lợn khi đặt hàng mà không thèm lấy - Ảnh 3
Trang Trần được mệnh danh là 'thánh chửi' nhưng rất chăm chỉ làm từ thiện - Ảnh: Internet

 

 Trích một đoạn trong clip livestream Trang Trần mắng chửi khách bom hàng từ thiện

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