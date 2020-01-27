Đầu năm đã bị bình phẩm là chợ búa, 'thánh chửi' Trang Trần tức giận lên tiếng

Hậu trường 27/01/2020 12:27

Nổi tiếng là người thẳng tính, cựu người mẫu Trang Trần sẵn sàng "phản pháo" bất kỳ ai nếu động chạm đến mình.

Cách đây ít giờ, cựu người mẫu Trang Trần thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái khá bức xúc vì bị bình phẩm về nhân cách. Mới đầu năm đã bị anti-fan mỉa mai là chợ búa, bà chủ quán bún đậu mắm tôm đáp trả gay gắt.

Cô viết: "Ê ê mấy chị rừng rú! Tết các chị rảnh hả, vô facebook em bình phẩm em chợ búa lấy được chồng đẹp trai chi vậy? Em khác các chị đúng 3 điểm: đẹp hơn - độc lập hơn - điều quan trọng nhất là: không bao giờ vác mỏ vào facebook người khác bình phẩm nhé!

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Bị chửi chợ búa nhưng lấy được chồng điển trai, Trang Trần 'xù lông' đáp trả - Ảnh: FB

Nhà bao việc, Tết còn bận đây này! Các chị tha cho em nha. Mùng 2 du lịch Úc ở nhà không biết dì Nhung cúng vong không nữa mà sáng giờ các chị thắc mắc chồng em nhiều quá!

Dạ nhà em, em đăng gì kệ em nha mấy chị. Khi nào các chị đạt được 3 cảnh giới em đã nêu ra thì các chị sẽ hiểu vì sao! Ăn bám chồng là có phước nhưng đừng tổn phước mà đánh mất đi niềm kiêu hãnh của chính mình! Các chị mấy hôm nay căng thẳng với em hay ở núi, ở buôn lắm nha".

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Cựu người mẫu khoe cuộc sống bình yên bên chồng con - Ảnh: FB

Trước Tết Nguyên Đán 2020, Trang Trần đưa con gái Kiến Lửa sang nước ngoài đoàn tụ với chồng doanh nhân. Trên trang cá nhân, chân dài này liên tục cập nhật những khoảnh khắc vui vẻ, ngọt ngào đón năm mới bên Louis Trần.

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Cả gia đình cùng đi du xuân ngày đầu năm - Ảnh: FB

Hiện tại Louis Trần đang làm việc ở nước ngoài, còn Trang Trần vẫn sống cùng con gái tại Việt Nam. Bởi vậy, cả hai không thể thường xuyên gặp mặt. Cựu người mẫu từng chia sẻ, cô chưa thể qua nước ngoài định cư cùng chồng một phần vì muốn kiếm tiền, một phần vì không muốn con trai nuôi ở Việt Nam một mình.

Hơn 10 năm chăm sóc, cách Trang Trần đối xử với con trai nuôi khuyết tật khiến nhiều người nghẹn ngào

Hơn 10 năm chăm sóc, cách Trang Trần đối xử với con trai nuôi khuyết tật khiến nhiều người nghẹn ngào

Người mẫu Trang Trần yêu thương và chăm sóc con trai nuôi như ruột thịt. Cô chưa sang Mỹ đoàn tụ cùng chồng một phần vì không muốn Bảo Bảo ở Việt Nam một mình.

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