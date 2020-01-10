Hơn 10 năm chăm sóc, cách Trang Trần đối xử với con trai nuôi khuyết tật khiến nhiều người nghẹn ngào

Hậu trường 10/01/2020 16:30

Người mẫu Trang Trần yêu thương và chăm sóc con trai nuôi như ruột thịt. Cô chưa sang Mỹ đoàn tụ cùng chồng một phần vì không muốn Bảo Bảo ở Việt Nam một mình.

Người mẫu Trang Trần không phải là gương mặt xa lạ của khán giả Việt. Tham gia showbiz với vai trò người mẫu và diễn viên, thế nhưng tên tuổi của cô lại gắn liền với những scandal. Với tính cách gai góc, thẳng thắn, bà chủ quán bún đậu mắm tôm không ít lần khiến dư luận dậy sóng bởi những phát ngôn sốc, động chạm nhiều đồng nghiệp.

Hiện tại, cô không còn tham gia nhiều vào các hoạt động của làng giải trí mà tập trung kinh doanh. Cựu người mẫu sống cùng con gái Kiến Lửa tại Việt Nam, còn ông xã Louis Trần đang làm việc tại Mỹ. Ít ai biết rằng, cô còn có một cậu con trai nuôi khiếm thính. Trang Trần nhận nuôi bé Bảo Bảo hơn 10 năm trước, hiện cậu nhóc đã được 15 tuổi.

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Bảo Bảo ra dáng anh cả, hết lòng yêu thương em gái Kiến Lửa - Ảnh: FB
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Ông xã Trang Trần cũng rất quan tâm con trai nuôi của vợ - Ảnh: Internet

Nhân dịp sinh nhật tuổi 15 của cậu bé, chân dài sinh năm 1985 đã chia sẻ dòng tâm sự xúc động. Cô cho biết từng có lúc muốn từ bỏ việc trực tiếp chăm sóc Bảo Bảo và chỉ chu cấp tài chính: "Thời điểm đó khó khăn nhất với mẹ khi cùng con đi học lớp kỹ năng đặc biệt và cũng không biết bao lần mẹ muốn từ bỏ chăm sóc con bên cạnh như bây giờ thay bằng chu cấp tài chính. Mẹ hiểu với con tiền và vật chất chỉ làm con vui hơn chứ không là tất cả. Ngày mẹ nghèo thì 300k ăn ốc đã thấy ấm lòng. Tiền chưa bao giờ thay thế được sự ấm áp thật sự phải không con".

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Cựu người mẫu chia sẻ lại loạt ảnh bên con trai nhiều năm trước - Ảnh: FB

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Cựu người mẫu chưa sang Mỹ định cư một phần vì tình cảm dành cho con trai nuôi quá lớn - Ảnh: FB

Dù không cùng huyết thống, nhưng cô vẫn chăm sóc và nuôi dạy cậu bé như ruột thịt: "Mẹ dạy con phải biết san sẻ cho người kém may mắn để thấy mình hạnh phúc. 15 tuổi mẹ dành sự tôn trọng riêng để con có không gian riêng trao đổi với bạn bè. Hôm nay mẹ xấu tính đọc trộm tin nhắn con nhắn cho bạn Chi - một thứ tình cảm rất đơn giản. Mai đi xem đá banh xong mốt mẹ đưa con đi mua quà tặng bạn. Mình đàn ông trưởng thành cần biết quan tâm đến những người yêu mình và những người đặc biệt".

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Bước sang tuổi 15, con trai nuôi Trang Trần cao lớn và ra dáng thanh niên chững chạc - Ảnh: FB

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Hai mẹ con đang có chuyến du lịch khám phá Thái Lan vô cùng vui vẻ - Ảnh: FB

Mừng con bước sang tuổi mới, Trang Trần đưa cậu nhóc đến Thái Lan du lịch. Nhìn Bảo Bảo trưởng thành và chững chạc, dân mạng không khỏi cảm phục trước tình cảm cựu người mẫu dành cho con nuôi.

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